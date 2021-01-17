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Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı

17.01.2021 22:32 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan hafif ticari araç, kovalamaca sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen 51 KV 646 plakalı hafif ticari araç kaçmaya başladı.

Kayseri’de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan hafif ticari araç, kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen 51 KV 646 plakalı hafif ticari araç kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından araç içerisinde bulunan 4 şüpheli, aracı Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan Onur Sokak’ta bırakarak yaya olarak kaçtı.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda araç içerisinde bulunan Yusuf K. ve Osman Y. yakalanırken, isimleri öğrenilemeyen 2 şüphelinin de bulunması için polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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