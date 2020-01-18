Polisin şüphesi uyuşturucuyu ortaya çıkardı

Eskişehir’de, polis ekipleri durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay Şarhöyük Mahallesi Hatboyu-2 Caddesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre; dün akşam saat 19:50 sıralarında polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama esnasında bir şahıs, durumundan şüphelenilerek durduruldu. Ekipler, E.B. (33) isimli şahsın GBT sorgusunun ardından yaptığı üst aramasında, 14 adet Lyrica uyuşturucu hap ele geçirdi.

Öte yandan polis ekipleri, şüpheli E.B. hakkında ’Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan işlem başlattı.

