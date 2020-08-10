Polislere Hayranlık Duyan Minik Selman’a Doğum Günü Sürprizi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde doğum gününü polis abileri ile kutlamak isteyen minik Selman’ a polisler sürpriz yaparak minik Selman’ın doğum gününü kutladılar.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde doğum gününü polis abileri ile kutlamak isteyen minik Selman’ın ailesi 155 ihbar hattını arayarak durumu polislere anlattı. Düziçi trafik ekipleri pasta alıp Selman’ın evine gittiler. Polisleri karşısında gören minik Selman’ın mutluluğu görülmeye değerdi. Sürpriz yaparak doğum günü kutlanan Selman’ın ailesi polis ekiplerinin bu davranışından gururlandıklarını söyleyip teşekkür ettiler.

