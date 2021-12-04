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Polislere simülasyon aracında "emniyet kemeriyle kaza" deneyimi yaşatıldı

04.12.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araca binen Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci: - "Küçük bir hızla ters dönen araçta ne kadar zorlandığımı hissettim. Tüm vatandaşlarımıza emniyet kemerini kullanmalarını tavsiye ediyorum"

Adana'da polisler, simülasyon aracında emniyet kemeri kullanarak kaza anında yaşayabileceklerini tecrübe etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesince "bi hareketine bakar hayat" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında polislere emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir araya gelen polisler, simülasyon aracına binip emniyet kemeri takarak olası kaza anında yaşayabileceklerini tecrübe etti.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de simülasyon aracına binerek deneyim yaşadı.

İnci, gazetecilere, emniyet kemerinin hayat kurtarmadaki önemini bir kez de yaşayarak gördüğünü söyledi.

Emniyet kemerinin kazalarda ağır yaralanma riskini yaklaşık yüzde 60 azalttığını belirten İnci, şunları kaydetti:

"Küçük bir hızla ters dönen araçta ne kadar zorlandığımı hissettim. Tüm vatandaşlarımıza emniyet kemerini kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çevremizde emniyet kemerini kullanmayanları gördüğümüzde mutlaka ikaz edelim. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Allah böyle bir durumla karşılaştırmasın. Emniyet kemerim takılıyken yaşadığım tecrübeyi emniyet kemerim takılı olmadan yaşamış olsaydım daha kötü bir sonuçla karşılaşırdım."

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