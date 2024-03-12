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Polisleri görünce bir torba uyuşturucuyu yol kenarına attı

İHA İHA
12.03.2024 07:36
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Düzce’de Yunus timlerinin yaptığı uygulamada bir şahıs, polisleri görünce içerisinde uyuşturucu bulunan poşeti atıp kaçtı.

Polisleri görünce bir torba uyuşturucuyu yol kenarına attı

Polis, kamera görüntülerinden eşkalini tespit etitği şüpheliyi yakaladı.

Düzce’de Yunus timleri tarafından Beyciler Mahallesi 1561. Sokak’ta yapılan uygulamada bir şahıs, ekipleri görünce elindeki poşeti yol kenarına atıp kaçtı. Şahsın kaçtığını gören polis ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şahsın eşkalini tespit etti. Şüpheli S.Y., olay mahalli yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin attığı poşetin içinden ise daralı ağırlığı 850-900 gram gelen sentetik kannabinoid çıktı.

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