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POLİSLİK TABAN PUANLARI 2023: YKS ile 2 ve 4 yıllık polislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

21.07.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polislik taban puanları merak konusu oldu. YKS sonuçları dün açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını belirtti. Polislik taban puanları ve başarı sıralamaları birçok öğrenci tarafından araştırılıyor. İşte, Polislik taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları ile ilgili ayrıntılar...

Polislik taban puanları 2023 ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS'ye dair açıklama geçtiğimiz gün yapıldı. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını belirtti. Öğrenciler hangi üniversite ve bölümü seçeceklerine karar verecekler; tercih süresinde ise taban puan, kontenjan ve başarı sıralamasını dikkate alacaklar. Polislik taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları araştırılıyor. İşte, Polislik taban puanları ile ilgili detaylar...

POLİSLİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Polislik Meslek Yüksekokulu'na başvurabilmek için ham puanın 250 ve üzeri olması şartı vardır.

Yapılan açıklamaya göre; TYT sınavından 250 puan ve üzeri alan herkes PMYO'ya başvuru gerçekleştirebilir.

PMYO başvurusunun ardından adaylar sırasıyla ön sağlık, fiziksel yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat sınavlarına alınır. Bir sınavdan geçemeyen aday, diğer sınavlara girmeye hak kazanamaz.

Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.

İşte, yıllara göre PMYO taban puanları aşağıdaki gibidir:

2017

260 ham puan

2018

260 ham puan

2019

250 ham puan

2020

Alım Yapılmadı

2021

250 ham puan

2022

250 ham puan

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

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