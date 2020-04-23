YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Polisten 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz kutlama

Polisten 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz kutlama

BURDUR HABERLERİ  | 23.04.2020 22:00 | Son Güncelleme

Polisten 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz kutlama

Burdur'un Karamanlı ilçesinde polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan'da dünyaya gelen 2 çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Polis ekipleri ve Nimet Güvener İlkokulu Müdürü Fatma Yüce, pasta ve hediyelerle 7 yaşındaki Çınar Göktaş ve Elifnaz Günledi'yi ziyaret ederek doğum günlerini kutladı.

Evlerinde kendilerine getirilen pastanın mumlarını üfleyen çocuklar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Elifnaz Günledi, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ve öğretmenini görünce mutlu olduğunu belirtti, kutlama için teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
Anahtar Kelimeler:
Burdur Karamanlı sürpriz doğum günü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bursa’da korona virüse bir kayıp daha

Bursa’da korona virüse bir kayıp daha

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Buca’da sağlık fırsatçılarına suçüstü

Buca’da sağlık fırsatçılarına suçüstü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı yapabiliriz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı yapabiliriz"

Başkent’te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor

Başkent’te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor

Burdur Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
06:06
Öğle
13:02
İkindi
16:46
Akşam
19:49
Yatsı
21:11

Burdur Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Avşar Eczanesi
Merkez
Demirel Eczanesi
Bucak
Merkez Eczanesi
Golhisar
Yeni Ayan Eczanesi
Karamanli
Sağlık Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik'den Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik'den Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e geçmiş olsun ziyareti

Kendi kendini izole eden beldeye Korona virüs giremedi

Kendi kendini izole eden beldeye Korona virüs giremedi

Kestel Köyü Bucak Jandarmaya Bağlandı

Kestel Köyü Bucak Jandarmaya Bağlandı

Emniyet amirinin eşine polis otosu çarptı

Emniyet amirinin eşine polis otosu çarptı

Burdur’da doğalgaz dağıtımı tamamlandı

Burdur’da doğalgaz dağıtımı tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.