Polisten kaçan kişinin çantası ve aracında 2 bin 863 sikke ve obje yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişinin taşıdığı çantada ve aracında yapılan aramada 2 bin 863 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ağaçpazarı Caddesi'nde durumunda şüphelendikleri yaya Ç.T'yi durdurmak istedi.

Elinde çanta olan şüpheli ihtara uymayıp yaya olarak kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan Ç.T'nin taşıdığı çanta ve aracında yapılan aramada 2 bin 863 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi.

