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Polisten motosiklet denetimi

MALATYA HABERLERİ  | 01.09.2020 17:46 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde, polisler tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son günlerde artırdığı uygulamalarını bu kez motosiklet sürücülerine yönelik yaptı.İlçenin merkez mahallerinin giriş noktaları ile ana caddelerinde denetim noktası oluşturan polis, tüm motosikletleri tek tek durdurup inceledi, sürücülerinin evraklarını denetledi.Evrak eksikliği bulunan, kask takmayan ve tescilsiz motosiklet kullananlara cezai işlem uygulanırken, plakasız motosikletlere de el konuldu.

Polisten motosiklet denetimi

Malatya’nın Darende ilçesinde, polisler tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son günlerde artırdığı uygulamalarını bu kez motosiklet sürücülerine yönelik yaptı.
İlçenin merkez mahallerinin giriş noktaları ile ana caddelerinde denetim noktası oluşturan polis, tüm motosikletleri tek tek durdurup inceledi, sürücülerinin evraklarını denetledi.
Evrak eksikliği bulunan, kask takmayan ve tescilsiz motosiklet kullananlara cezai işlem uygulanırken, plakasız motosikletlere de el konuldu.

Polisten motosiklet denetimi

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