Polonara'dan Fenerbahçe açıklaması

Baskonia'nın İtalyan uzunu Achille Polonara Fenerbahçe'nin kendisine ilgisi konusunda açıklama yaptı.

Polonara yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu bir kaç kulüp tarafından izlendiğini belirterek, "Fenerbahçe beni izleyen takımlardan birisi ancak henüz bir sözleşme imzalamadım. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz" sözlerini kullandı.

Euroleague'de bu sezon Baskonia formasıyla 33 maça çıkan 12.2 sayı ve 6.6 ribaund ortalaması yakalayan 30 yaşındaki oyuncu dört numara pozisyonunda pota altındaki etkisiyle biliniyor.

(SPORX)

