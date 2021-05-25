Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti.

Duda, ziyaretinin ikinci gününde İstanbul Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesinde Patrik Bartholomeos tarafından karşılandı.

Patrik Bartholomeos ile yaptığı görüşmede, Patrikhaneye davet edildiği için büyük onur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Duda, İstanbul'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Duda, "İstanbul, Hristiyan alemi için de kadim bir şehir. İstanbul Patrikliğini karanlıkta ışık saçan bir lamba gibi görüyorum. Eşim ve ben Katolik dinine mensubuz ama bu kardeş kiliseyi ziyaret etmek ikimiz için de önemli bir dostluk sembolü oldu." dedi.

Patrik Bartholomeos da Duda'nın Patrikhane ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Patrik Bartholomeos, 2015'te Duda tarafından Varşova'ya davet edildiğini, Polonya'ya çok yabancı olmadığını belirterek "İstanbul Fener Rum Patrikhanesinin Polonya ile ilişkilerinin uzun bir geçmişi var. Hristiyanlığın Avrupa'ya yayılmasında Patrikhanemizin büyük bir katkısı var. Cumhurbaşkanını, 'kültürlerin temelinde din ve inanç vardır' görüşü ve aile bağlarına verdiği değeri çok takdir ediyorum." diye konuştu.