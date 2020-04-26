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Polonya'da ligler mayıs ayında başlayabilir

FUTBOL HABERLERİ  | 26.04.2020 11:38 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle futbola verilen ara sonrasında ülkeler liglerin başlama tarihleriyle ilgili planlama yapmaya başladı. Polonya Ligi'nin de, federasyonun 5 adımlık programı sonrasında mayıs ayının sonunda başlaması planlanıyor.

Polonya'da ligler mayıs ayında başlayabilir

Koronavirüs nedeniyle dünyada futbol dururken, bazı ülkeler, vaka sayısındaki düşüş sonrasında maçları oynatmak için planlama yapmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta UEFA'nın 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı video konferans toplantıda liglerin ağustos ayına kadar bitirilmesini istemesi üzerine, ülkelerin federasyonları da harekete geçti. Son haber ise Polonya'dan geldi.

Polonya hükümetinin, futbol federasyonunun önerdiği 5 adımlık programı onayladığı ve liglerin de mayıs ayı sonunda oynanmasının hedeflendiği açıklandı.

20 Nisan'da uygulanan ilk adımda bütün futbolcular, antrenörler ve personellerin 2 hafta boyunca kendilerini evde izole etmesi istendi. Bu uygulamayla birlikte kulüpler de günlük sağlık raporlarını Sağlık Bakanlığı'na bildirecek. 4 Mayıs'ta bitecek olan ilk adımın ardından futbolcular 6'şar kişilik gruplar halinde kulüp tesislerinde antrenmana başlayabilecek. 29 Mayıs'a kadar futbolcuların hazırlanmasının hedeflendiği programlarda maçların seyircisiz oynanması planlanıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Polonya Ligi uefa

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