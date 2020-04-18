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Polonya'daki 212 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi

ORDU HABERLERİ  | 18.04.2020 03:17 | Son Güncelleme

Kentteki yurda yerleştirilmek üzere gelen bir öğrenci, 32. yaş günü dolayısıyla doğum günü pastasıyla karşılandı

Polonya'da bulunan 212 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Polonya'nın Varşova kentinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki öğrenci ve işçilerin de bulunduğu 212 Türk vatandaşı, havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere yerleştirildi.

Araçlar, polis eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurduna getirildi.

Yurt dışından getirilenlerin, burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Bu arada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, öğrencilerden 32 yaşına giren Umut Şahin, doğum günü pastasıyla yurtta karşılandı.

Şahin, pastadaki mumu üfleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Ordu Polonya Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs

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