POMEM BAŞVURU SONUÇLARI 2023: 30. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ön başvuru sonuç tarihi belli mi? Gözler pa.edu.tr ekranında

POMEM 30. Dönem ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. POMEM ön başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 10 bin 600 kişi alınacak. İşte POMEM sonuçları sorgulama ekranı...
POMEM 10. 600 öğrenci alımına dair başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı.
Bilindiği üzere 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar ise 28 Kasım'da erişime açılmıştı.
Konuya ilişkin yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
POMEM ön başvuru sonuçları Polis Akademisi'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.