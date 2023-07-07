POMEM SINAVLARI 2023: 30. dönem POMEM sınavları ne zaman? Polis Akademisi parkur sınavı ve mülakat tarihleri

POMEM fiziki parkur sınavları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 30. Dönem POMEM fiziki parkur sınavı tarihleri, sınav belgesi ve parkur talimatı gibi konulara ilişkin merak edilenler yapılan açıklama ile netleşti. Kişiler, 30. Dönem POMEM sınav yerleri bilgisine Polis Akademisi'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek konuya dair bilgi edinebilecekler. 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında ön başvuruları alınan ve başvuru sonuçları Mayıs ayında yayımlanan POMEM sınavına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

POMEM SINAVLARI NE ZAMAN?

POMEM sınavları ile ilgili detaylar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre; 30. dönem POMEM giriş sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile Polis Akademisi'nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir."

POMEM SINAV YERLERİ EKRANI

POMEM sınav yerleri ile sınav tarihleri açıklandı. Adaylar e devlet 'Polis Akademisi Sınav Giriş Belgesi Sorgulama' ekranından bilgiye erişebilecekler.