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Pompalı tüfek dehşeti! 'Mademki cennete gidemeyeceğiz o zaman cehennemi hak edelim'

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GÜNDEM  | 23.09.2019 16:29 | Son Güncelleme

Çorum’un Alaca ilçesinde boşanma aşamasındaki Musa Tokmak (20), kayınpederi Fevzi Penpe'yi (50) kapısını kırarak girdiği evinde pompalı tüfekle öldürdü. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor. Tokmak'ın olaydan önce sosyal medyada "Mademki cennete gidemeyeceğiz o zaman cehennemi hak edelim" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Pompalı tüfek dehşeti! 'Mademki cennete gidemeyeceğiz o zaman cehennemi hak edelim'

Olay, gece yarısı Alaca ilçesine bağlı Günhan Mahallesi Şirinler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi Tuba Tokmak'tan boşanma aşamasında olan Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe’ye ait eve gitti. Kapıyı kırarak içeriye giren damat, kayınpederi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe’ye pompalı tüfekle ateş etti. Şüpheli kaçarken, kayınpederi kanlar içerisinde yere yığıldı.

POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Evdekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Penpe kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cinayet zanlısı Musa Tokmak'ın olaydan birkaç gün önce sosyal medya hesabında, "Mademki cennete gidemiyecez, o zaman cehennemi hak edelim" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çorum pompalı tüfek cinayet

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