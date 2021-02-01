Pompalı tüfekle otomobile zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan’da pompalı tüfekle bir otomobile zarar verip kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Geçit Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki bir otomobile pompalı tüfekle zarar verildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Geçit Mahallesi girişinde bahse konu şüphelileri yakaladı. Suç aleti pompalı tüfekte ele geçirildi.

2 şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken olay yerinde inceleme yapıldı.

Olayda herhangi bir yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

