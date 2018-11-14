SPOR

Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.11.2018 09:59 | Son Güncelleme

ABD'de spor sahalarında ırkçılık ve polis şiddeti nedeniyle Başkan Donald Trump'a gösterilen tepkiler giderek artıyor. Bu kez tepki, NFL maçında bir ponpon kızdan geldi.

İşte detaylar...

Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki

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ABD'de spor sahalarında Donald Trump'a gösterilen tepkiler giderek artıyor.

ABD'de spor sahalarında Donald Trump'a gösterilen tepkiler giderek artıyor.
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Son tepki ise bir NFL maçında, ponpon kızdan geldi.

Son tepki ise bir NFL maçında, ponpon kızdan geldi.
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NFL'de San Francisco 49ers takımının 24 yaşındaki ponpon kızı Kayla Morris, New York Giants ile oynanan maçta milli marş sırasında diz çöktü.

NFL'de San Francisco 49ers takımının 24 yaşındaki ponpon kızı Kayla Morris, New York Giants ile oynanan maçta milli marş sırasında diz çöktü.
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Kayla Morris'in yaptığı bu protesto başına iş açacak gibi.

Kayla Morris'in yaptığı bu protesto başına iş açacak gibi.
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Amerika'da polis şiddetini ve ırkçılığı protesto için kullanılan bu hareketi daha önceden de NFL yıldızı Colin Kaepernick yapmıştı.

Amerika'da polis şiddetini ve ırkçılığı protesto için kullanılan bu hareketi daha önceden de NFL yıldızı Colin Kaepernick yapmıştı.
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ABD Başkanı Donald Trump, milli marş sırasında diz çökme hareketini sert bir şekilde eleştirmişti ve bu protesto için 'utanç verici' yorumunu yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, milli marş sırasında diz çökme hareketini sert bir şekilde eleştirmişti ve bu protesto için 'utanç verici' yorumunu yapmıştı.
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Trump'ın bu yorumunun ardından tepkiler devam etmiş ve Beyzbol Ligi takımlarından Oakland'ın oyuncusu Bruce Maxwel de milli marş sırasında diz çökmüştü.

Trump'ın bu yorumunun ardından tepkiler devam etmiş ve Beyzbol Ligi takımlarından Oakland'ın oyuncusu Bruce Maxwel de milli marş sırasında diz çökmüştü.
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Oakland Kulübü ise yaptığı açıklamada, "Oakland takımı dışlayıcı değil kucaklayıcı olmaktan gurur duyar. Bütün oyuncularımızın anayasal haklarına ve ifade özgürlüklerine saygı duyar, destekleriz" diyerek Maxwel'e destek vermişti.

Oakland Kulübü ise yaptığı açıklamada, "Oakland takımı dışlayıcı değil kucaklayıcı olmaktan gurur duyar. Bütün oyuncularımızın anayasal haklarına ve ifade özgürlüklerine saygı duyar, destekleriz" diyerek Maxwel'e destek vermişti.
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Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki

Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki
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Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki

Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki
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Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki

Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki
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Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki

Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki
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Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki

Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki
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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump NFL Kayla Morris

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