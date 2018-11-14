Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki
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ABD'de spor sahalarında Donald Trump'a gösterilen tepkiler giderek artıyor.
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Son tepki ise bir NFL maçında, ponpon kızdan geldi.
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NFL'de San Francisco 49ers takımının 24 yaşındaki ponpon kızı Kayla Morris, New York Giants ile oynanan maçta milli marş sırasında diz çöktü.
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Kayla Morris'in yaptığı bu protesto başına iş açacak gibi.
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Amerika'da polis şiddetini ve ırkçılığı protesto için kullanılan bu hareketi daha önceden de NFL yıldızı Colin Kaepernick yapmıştı.
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ABD Başkanı Donald Trump, milli marş sırasında diz çökme hareketini sert bir şekilde eleştirmişti ve bu protesto için 'utanç verici' yorumunu yapmıştı.
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Trump'ın bu yorumunun ardından tepkiler devam etmiş ve Beyzbol Ligi takımlarından Oakland'ın oyuncusu Bruce Maxwel de milli marş sırasında diz çökmüştü.
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Oakland Kulübü ise yaptığı açıklamada, "Oakland takımı dışlayıcı değil kucaklayıcı olmaktan gurur duyar. Bütün oyuncularımızın anayasal haklarına ve ifade özgürlüklerine saygı duyar, destekleriz" diyerek Maxwel'e destek vermişti.
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Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki
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Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki
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Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki
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Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki
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Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki
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