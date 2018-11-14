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Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki

1 / 13 ABD'de spor sahalarında Donald Trump'a gösterilen tepkiler giderek artıyor.

2 / 13 Son tepki ise bir NFL maçında, ponpon kızdan geldi.

3 / 13 NFL'de San Francisco 49ers takımının 24 yaşındaki ponpon kızı Kayla Morris, New York Giants ile oynanan maçta milli marş sırasında diz çöktü.

4 / 13 Kayla Morris'in yaptığı bu protesto başına iş açacak gibi.

5 / 13 Amerika'da polis şiddetini ve ırkçılığı protesto için kullanılan bu hareketi daha önceden de NFL yıldızı Colin Kaepernick yapmıştı.

6 / 13 ABD Başkanı Donald Trump, milli marş sırasında diz çökme hareketini sert bir şekilde eleştirmişti ve bu protesto için 'utanç verici' yorumunu yapmıştı.

7 / 13 Trump'ın bu yorumunun ardından tepkiler devam etmiş ve Beyzbol Ligi takımlarından Oakland'ın oyuncusu Bruce Maxwel de milli marş sırasında diz çökmüştü.

8 / 13 Oakland Kulübü ise yaptığı açıklamada, "Oakland takımı dışlayıcı değil kucaklayıcı olmaktan gurur duyar. Bütün oyuncularımızın anayasal haklarına ve ifade özgürlüklerine saygı duyar, destekleriz" diyerek Maxwel'e destek vermişti.

9 / 13 Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki

10 / 13 Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki

11 / 13 Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki

12 / 13 Ponpon kız Kayla Morris'ten Donald Trump'a tepki