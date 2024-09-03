Ponzi sistemiyle takipçilerini dolandıran Kıvanç-Beril Talu çiftine 195'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Talu çifti ve Erkan Koç'un “Var Böyle Tipler Organizasyon Nakliye Bilişim Hizmetleri” adı altında şirket kurduğu belirtildi. Bu şirket üzerinden reklam organizasyonu yaptığı ve reklam organizasyonu üzerinden elde edecekleri gelirleri sisteme para yatıran kişilere dağıtacaklarını vadettikleri tespit edildi.

13 KİŞİ MAĞDUR OLDU

Hazırlanan iddianamede, Kıvanç-Beril Talu çifti ile Ertan Koç şüpheli sıfatıyla, 13 kişi ise müşteki olarak yer aldı. Çift, sosyal medya kanalı aracılığıyla birçok yayın yaparak, insanların sempatisini ve güvenini kazandı, reklamcılık şirketi vasıtasıyla müştekilere reklam organizasyonu yaptıkları yönünde vaatte bulundu.

Ponzi sistemine ilk giren müştekilerin paralarını, sisteme sonradan dahil olanlardan aldıkları paralarla kısım kısım ödedikleri bu sayede reklamcılık faaliyetine ortak olduğunu düşünen müştekilerin başka müştekileri de sanıkların isteğiyle sisteme dahil ettikleri kaydedildi.

İddianamede, sanıkların bu organizasyon için paraya ihtiyaç duydukları, söz konusu reklam faaliyetlerine para verenleri reklam işine ortak ettikleri ve reklamdan gelen gelirleri payları oranında dağıtacakları vaadiyle kandırarak, gerçekte herhangi bir reklam faaliyeti olmaksızın müştekilerden para alarak ponzi sistemi (saadet zinciri) oluşturdukları aktarıldı.



KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Birçok mağdurun, çifte parasını kaptırdığı belirlenen soruşturma kapsamında Gürcistan'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen çift gözaltına alındı, 5 Ocak 2024 günü tutuklandı.

Kıvanç Talu, olayla ilgili verdiği ifadede kimseyi kandırmadıklarını, borçlarının arkasında olduklarını, ödeme aldıkları kişilerin tehdit etmeleri nedeniyle yurt dışına kaçtıklarını ve yurt dışında paraya ihtiyaçlarının olması nedeniyle telefonlarını sattıklarını öne sürdü.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Tutuklu sanık Kıvanç Talu da ifadesinde, Var Böyle Tipler Reklam Organizasyon Reklam Ltd. şirketini devraldığı dönem ve öncesinde devam işlerinin olduğunu, bu işlerin bir kısmını tamamladıklarını ancak tamamlanmayan projeler için sermayeye ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle sektörde benzer işler yapanlardan ve arkadaşlarından borç para almak zorunda kaldıklarını kaydetti.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Beril Talu beyanında, 10 yıldır iletişim ve pazarlama çözümleri şirketinde çalıştığını, ilgilendiği projeler nedeniyle şirkete fatura edilmemiş bedellerin ödenmesini kendisinden talep ettiklerini, bu nedenle istifaya zorlandığını ve şirkete olan borcunu ödeyebilmek için para arayışına girdiğini öne sürdü.

Müştekilerin şikayetlerinde belirttiği kar payı iddiasının doğru olmadığını savunan Beril Talu, müştekilerden yalnızca borç aldıklarını, eşi Kıvanç ile gizlilik çerçevesinde yürütülen projeleri olduğu için kimseye ortaklık teklif etmelerinin mümkün olmadığını savundu.

Borçları ödeyemedikleri ve projeleri gerçekleştiremedikleri için borçlarının daha da arttığını kaydeden Kıvanç Talu, müştekilerin ise bu durumu kullanarak verdiklerinden fazla para istediklerini iddia etti.

Beril Talu'nun ise ifadesinde, çalıştığı bir iletişim-pazarlama şirketine borcu ödeyebilmek için para arayışına girdiğini, müştekilerin şikayetlerinde belirttiği kar payı iddiasının doğru olmadığını iddia etti.