MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Pop müziğinin acı kaybı! Serpil Barlas hayatını kaybetti

Pop müziğinin acı kaybı! Serpil Barlas hayatını kaybetti

20.02.2021 23:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pop müziğinin acı kaybı! Serpil Barlas hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin yıldızlarından Serpil Barlas hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Barlas'ın dün gece saat 23.00 sularında, Beşiktaş'taki evinde akşam yemeğinin ardından kalbindeki ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Serpil Barlas'ın cenazesi, 22 Şubat Pazartesi günü Feriköy Mezarlığı'nda anneannesi Macide Balkış'ın bulunduğu aile kabristanına defnedilecek.

YENİ BİR SINGLE HAZIRLIYORDU

Barlas, özellikle 1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündem yaratmıştı. Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Serpil Barlas, müzik çalışmalarına orada devam etmişti. Ünlü kompozitör Uğur Dikmen ile evli olan Barlas, aynı zamanda Türk Sanat Müziği'nin assolistlerinden Aysel İpar'ın da kızıydı. Son olarak bir single hazırlıkları içinde olan sanatçı, Nisan ayında stüdyoya girmeyi planlıyordu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Sagopa Kajmer eski şarkılarından Kolera'yı sildiSagopa Kajmer eski şarkılarından Kolera'yı sildi
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Programa katılmak için öyle bir para istedi ki...

Programa katılmak için öyle bir para istedi ki...

Yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Diğer Haberler

Tunus'ta Türkçe şarkılar söyleniyor

Tunus'ta Türkçe şarkılar söyleniyor

Sagopa Kajmer eski şarkılarından Kolera'yı sildi

Sagopa Kajmer eski şarkılarından Kolera'yı sildi

Nejat İşler Bangladeş'te en iyi erkek oyuncu seçildi

Nejat İşler Bangladeş'te en iyi erkek oyuncu seçildi

3. İngiltere Türk Toplumu Sergisi açıldı

3. İngiltere Türk Toplumu Sergisi açıldı

Ezel Akay'dan '9 Kere Leyla' açıklaması: Ben telefondan izlenecek bir film çekmedim

'Telefondan izlenecek bir film çekmedim, sinema filmi çektim'

Suat Suna’dan 14 Şubat sürprizi

Suat Suna’dan 14 Şubat sürprizi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.