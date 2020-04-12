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Popescu, UEFA Kupası Finali'ni unutamıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.04.2020 19:27 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski Rumen futbolcusu Gheorghe Popescu, Arsenal'a karşı oynadıkları 1999-2000 sezonu UEFA Kupası Finali'ni unutamıyor.

Popescu, UEFA Kupası Finali'ni unutamıyor

Romanya'da Telekom Sport adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan Popescu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinde kaldığı günleri nasıl geçirdiğini anlattı.

Kariyerinde oynadığı ve bugünlerde tekrar izlemek istediği maçların sorulması üzerine Popescu, "Romanya ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı oynadığımız dünya kupası maçını zaten izledim. UEFA Kupası Finali'nde Arsenal'a karşı Galatasaray ile oynadığımız maçı tekrar seyretmek isterdim." ifadelerini kullandı.

Popescu, evinde daha önce yapmaya fırsat bulamadığı şeylerle uğraştığını belirtti. Ailesiyle zaman geçirdiğini aktaran eski savunma oyuncusu, kitap okuduğunu, spor yaptığını ve çocuklarıyla beraber film izlediğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray popescu uefa kupası

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