Popstar Bayhan ingilizce şarkı söyledi, sosyal medya yıkıldı! Performansı gündem oldu

Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve üçüncü olduktan sonra müzik hayatına devam eden Bayhan, bugün Müge ile Gülşen'le 2. sayfa programının konuğuydu. Açıklamaları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Popstar Bayhan bu defa inglizce şarkı performansı ile gündem oldu.

Bayhan'ın programda ingilizce şarkı söylediği dakikalar twitterda defalarca paylaşıldı. Ünlü ismin peformansı sosyal medyayı ikiye böldü. Bayhan'ın ingilizce şarkı söylediği anları beğenenler kadar eleştirenler de oldu.

PERFORMANSI GÜNDEM OLDU

Popstar Bayhan'a 'Sürekli ingilizce denemesi yapıyor', 'Dinlemez olaydım', 'İngilizce şarkıyı dışarı söylerken ki benim performans', 'Bayhan peşimizi bırak' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki ile Popstar yarışmasında yaşadığı polemikle uzun yıllar adından söz ettiren kendine has şarkı söyleme tarzı olan Bayhan, hayat hikayesiyle de herkesi etkilemişti.

Daha önce katıldığı bir programda hayatının kırılma noktasını anlatan Bayhan zorlu bir çocukluk geçirdiğini ve 5 yaşındayken annesinin gözü önünde intihar ettiğini söylemişti.

Hayatının asıl yıkımının annesinden sonra ablasını kaybetmesi olduğunu söyleyen ünlü isim, "Ablamın vefatından sonra hayat benim için kopmuş oldu" sözleriyle dikkat çekmişti.

