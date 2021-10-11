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  4. Popstar'ın sivri dilli jürisi Ercan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi! Yıllar acımamış

Popstar'ın sivri dilli jürisi Ercan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi! Yıllar acımamış

11.10.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasında, sivri dili ve kendine özgü tavırlarıyla dikkat çeken Ercan Saatçi'nin yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşkına çevirdi.

Popstar'ın sivri dilli jürisi Ercan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi! Yıllar acımamış

2003-2004 yılların yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan gibi isimlerle jüri üyeliğini paylaşan müzisyen Ercan Saatçi'nin son halini görenler şaşkına dönüyor. İşte Ercan Saatçi'nin son hali:

Popstar'ın sivri dilli jürisi Ercan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi! Yıllar acımamış

Popstar'ın sivri dilli jürisi Ercan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi! Yıllar acımamış

Popstar'ın sivri dilli jürisi Ercan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi! Yıllar acımamış

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

Ercan Saatçi, 13 Mart 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Üsküdar'da geçen Saatçi, mandolin, akordeon ve keman dersleri aldı. Haydarpaşa Lisesi'nde okurken, okulun müzik grubunu kurdu ve müzik yarışmalarına katıldı.

Popstar'ın sivri dilli jürisi Ercan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi! Yıllar acımamış

Ercan Saatçi, 1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Kontrbas okudu. Henüz öğrenciyken TRT Eurovision finallerine katıldı. O yaşlarda, İzel-Çelik-Ercan grubunu kurdu. Ardından 1990 yılında Grup Vitamin adında bir grup kurdu. Grup Vitamin, başarıdan başarıya koştu. Ercan Saatçi, Gökhan Semiz ile anlaşamadığı için Grup Vitamin'den ayrıldı.

Popstar'ın sivri dilli jürisi Ercan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi! Yıllar acımamış

Popstar, Türkstar, Star Avıü Alaturka Solist gibi yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Rec by Saatchi adında kendi şirketini kuran müzisyen, bir süre Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Kariyeri boyunca 600'e yakın şarkı sözü, 400'ü aşkın beste ve düzenleme yapan Saatçi, en son 2020 yılında Kanal D ekranlarında, 'Çok Akustik' programını sundu.

Popstar'ın sivri dilli jürisi Ercan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi! Yıllar acımamış


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