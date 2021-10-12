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  4. Popstar Mehtap'ın son halini görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Popstar Mehtap'ın son halini görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri oldu

12.10.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Mehtap Yılmaz'ın yıllar içindeki değişimini görenler şaşıp kaldı.

Popstar Mehtap'ın son halini görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Popstar yarışmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Mehtap Yılmaz, son haliyle şaşırttı. Değişimiyle adından söz ettiren Mehtap, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu. İşte Popstar Mehtap'ın değişimi:

Popstar Mehtap'ın son halini görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Popstar Mehtap'ın son halini görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Popstar Mehtap'ın son halini görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Popstar Mehtap'ın son halini görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri oldu

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz, 19 Mart 1978 tarihinde Rize'de doğdu. Mehtap yılmaz, müzikle henüz çocuk yaşlarda tanıştı. Babasının bağlama çalması, Mehtap'a müziği sevdirdi.
Mehtap Yılmaz'ın keşfedilmesi ise arkadaşıyla gittiği bir restoranda ısrarlara dayanamayarak şarkı söylemesiyle oldu. Restoranın sahibinden iş teklifi alan Mehtap için şöhrete giden yolda ilk adım atılmış oldu.

Popstar Mehtap'ın son halini görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Restoranda şarkı söyleyerek şarkıcılığa başlayan Mehtap, gazino ve pavyonlarda da sahne aldı. Yine bir arkadaşının ısrarına dayanamayan Mehtap, Popstar elemelerine girdi ve yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Popstar Mehtap'ın son halini görenler tanıyamadı! Estetikle bambaşka biri oldu


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Mehtap Yılmaz
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