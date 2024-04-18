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Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu Kozan’ı da sardı

İHA İHA
18.04.2024 11:02
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Adana’da bu yıl 12.’si düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı için şehre gelenler Kozan ilçesinin doğa güzelliklerine hayran kaldı.

Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu Kozan’ı da sardı

13 Nisan’da 12. Ulusalarası Portak Çiçeği Karnavalı Adana’da başladı. Bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığının "Kültüryolu Festivali" kapsamına alınan karnavala ilgi yoğun oldu. Kent merkezi kadar Adana’nın yakın ilçeleri de gelen vatandaşlar tarafından gezilmeye başlandı. Adana’ya gelen vatandaşlar en başta narenciyesi ile ünlü Kozan ilçesini gezip hayran kaldı. Portakal bahçeleri ve doğasıyla büyüleyen Kozan’a gelen vatandaşlar Bucak vadisine de gezmeyi ihmal etmedi. Doğanın bin bir türlü güzelliği ve kuş sesleri misafirleri mest etti.

Kozan’a gelen Şeyma Gül, "Muhteşem bir doğa var. Nisan ayı Adana’da çok güzel geçiyor. Bucak Mahallesinde doğa ile iç içe muhteşem bir yer. Her yer portakal çiçeği kokuyor” dedi.
Aydından ilçeye gelen Fatih Çakıcı ise, “Dün Karnaval alanını gezdik. Bugün Kozan doğal güzelliklerini gezmeye geldik. Çok güzel bir yer. Bucak Mahallesini çok anlatılırdı bugüne kadar gelmediğimiz için pişman olduk. Çok güzel bir yer” diye konuştu.

Afyon’dan ilçe geldiğini söyleyen Mufide Uzun ise, kızının öneresiyle ilçeye geldiğini ve tarihi doğal güzelliklerini gezdiklerini ifade ederek, “Kozan’ı ve Bucak bölgesini çok beğendik. Muhteşem bir doğası var. Hayran kaldık. Afyon’da böyle yerler yok maalesef. Çok mutlu olduk çok beğendik” dedi.

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