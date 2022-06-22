Portakal ve bisküviyle yapılan en pratik tatlılardan portakal rüyası tarifi! Portakal rüyası nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri...

Yaz aylarında en çok araştırılan tariflerin başında portakal rüyası geliyor. Portakal ve bisküvi gibi basit malzemelerden yapılan bu tatlı, püf noktalarına uygun olarak yapıldığında hazır alınan tatlılardan kat kat güzel bir lezzet sunabiliyor. Evde ailenize, çocuklarınıza, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize ve hatta kendinize rahatlıkla hazırlayabileceğiniz portakal rüyası tarifini sizler için derledik. İşte tarifi ve malzemeleri...

PORTAKAL RÜYASI MALZEMELERİ!

Muhallebisi için malzemeler;



125 gram margarin

1 paket vanilya

1 litre süt

1 su bardağı un

1, 5 su bardağı toz şeker

Yarım portakal rendesi

Tabanı için malzemeler;



2 yemek kaşığı süt

Bir paket kakaolu petibör bisküvi

2 yemek kaşığı margarin

Portakal peltesi için malzemeler;



2 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 su bardağı su

Yarım portakal rendesi

PORTAKAL RÜYASI TARİFİ!

Öncelikle portakal rüyası tatlısının tabanı için bisküvileri rondodan geçirmelisiniz. Sonrasında margarini kısık ateşte eritin ve 2 yemek kaşığı sütle beraber bisküvilere ekleyin. Bu işlemin ardından iyice karıştırmalısınız.

Hazırlamış olduğunuz karışımı kalıbın tabanına iyice yayarak döşeyin. Tatlının muhallebisi için tereyağını tencereye alıp iyice eritmelisiniz. Ardından unu da ekleyip karıştırın ve kavurun.

Unun rengi değişmeye başladığında sütü yavaşça ekleyin ve hızlıca karışımı karıştırın. Şekeri ve portakal rendesini ekledikten sonra hazırladığınız karışımı kıvama gelene dek pişirin. Üzeri göz göz şekline gelince vanilyayı da ekleyip altını artık kapatmalısınız.

Şimdi muhallebinin bir kısmını kalıba döküp dilimlenen portakalları muhallebiyle tutturmalısınız. Kalan muhallebiyi de kalıba dökebilirsiniz. Karışımı soğumaya bırakın. Pelte için ise bütün malzemeleri tencereye alıp katılaşana kadar karıştırarak pişirmelisiniz.

Zaman içerisinde soğuyan muhallebinin üzerine pelteyi döküp buzdolabında bir gece bekletmelisiniz. Tam bir gece beklemiş olan tatlınızı kalıptan çıkartıp istediğiniz şekilde süsleyin. Afiyet olsun!



