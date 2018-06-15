Portekiz 3 - 3 İspanya (Maç özeti)

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk hafta karşılaşmasında Portekiz ile İspanya 3-3 berabere kaldı. Portekiz'de forma giyen Beşiktaşlı oyuncu Pepe 90 dakika sahada kalırken, bir diğer siyah beyazlı futbolcu Quaresma 69'uncu dakikada Bernardo Silva'nın yerine oyuna dahil oldu. Göztepeli file bekçisi Beto ise süre alamadı. B Grubu'nda ilk karşılaşmaların ardından 3 puanlı İran liderlik koltuğuna otururken, birer puanlı Portekiz ile İspanya, ikinci ve üçüncü sıralarda yer alıyor. Puansız Fas ise son sırada bulunuyor. Ronaldo'dan gollü başlangıç İspanya karşısında "hat-trick" yapan Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, üst üste dördüncü Dünya Kupası organizasyonunda gol atan 4. futbolcu olarak tarihe geçti. 2006, 2010 ve 2014'ün ardından Rusya'da da ağları havalandıran Portekizli futbolcu, Alman Miroslav Klose, ve Uwe Seeler ile Brezilyalı Pele'nin rekoruna ortak oldu. 33 yaşındaki Ronaldo, 2004'ten itibaren Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda üst üste 8 turnuvada gol atmayı başardı.

Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki "hat-trick" sayısını 51'e çıkardı. Yıldız futbolcu, 33 yaş 130 günle Dünya Kupası tarihinde "hat-trick" yapan en yaşlı futbolcu oldu. Hierro, beraberlikle başladı İki gün önce Julen Lopetegui'nin yerine İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Fernando Hierro, ilk maçından beraberlikle ayrıldı. Julen Lopetegui'nin sözleşmesi, İspanya Futbol Federasyonuna haber vermeden Real Madrid ile anlaştığı için feshedilmişti. Futbolculuk kariyerine 1987 yılında Valladolid'de başlayan Hierro, İspanya Milli Takımı, Real Madrid, Al Rayyan ve Bolton Wanderers formaları giyerken, 27 Kasım 2017'de İspanya Milli Takımı'nda sportif direktörlük görevine getirilmişti. MAÇTAN DAKİKALAR 3'üncü dakikada Ronaldo, Nacho'nun yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı ve hakem Rocchi, penaltı noktasını gösterdi.

4'üncü dakikada topun başına geçen Ronaldo ağları sarstı: 1-0.

24'üncü dakikada Costa topla birlikte ceza sahası içerisine girdi ve iki savunma oyuncusunun arasından vuruşunu yaptı, top ağlara gitti: 1-1.

44'üncü dakikada ceza sahası yayı üzerinden Ronaldo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak De Gea'nın hatası sonucunda ağlarla buluştu: 2-1.