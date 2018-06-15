SPOR

Portekiz 3 - 3 İspanya (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 15.06.2018 22:52 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'nın 2. günü, müthiş bir maçla sona erdi. Portekiz ile İspanya'nın kapışmasında tam 6 gol atılırken, Portekiz'i mağlubiyetten Ronaldo kurtardı. Öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayıp mağlup duruma düşen Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun kaydettiği 3 golle puan almayı başardı ve Portekiz-İspanya mücadelesi 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Portekiz 3 - 3 İspanya (Maç özeti)

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk hafta karşılaşmasında Portekiz ile İspanya 3-3 berabere kaldı.

Portekiz'de forma giyen Beşiktaşlı oyuncu Pepe 90 dakika sahada kalırken, bir diğer siyah beyazlı futbolcu Quaresma 69'uncu dakikada Bernardo Silva'nın yerine oyuna dahil oldu. Göztepeli file bekçisi Beto ise süre alamadı.

B Grubu'nda ilk karşılaşmaların ardından 3 puanlı İran liderlik koltuğuna otururken, birer puanlı Portekiz ile İspanya, ikinci ve üçüncü sıralarda yer alıyor. Puansız Fas ise son sırada bulunuyor.

Ronaldo'dan gollü başlangıç

İspanya karşısında "hat-trick" yapan Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, üst üste dördüncü Dünya Kupası organizasyonunda gol atan 4. futbolcu olarak tarihe geçti.

2006, 2010 ve 2014'ün ardından Rusya'da da ağları havalandıran Portekizli futbolcu, Alman Miroslav Klose, ve Uwe Seeler ile Brezilyalı Pele'nin rekoruna ortak oldu.

33 yaşındaki Ronaldo, 2004'ten itibaren Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda üst üste 8 turnuvada gol atmayı başardı.

Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki "hat-trick" sayısını 51'e çıkardı. Yıldız futbolcu, 33 yaş 130 günle Dünya Kupası tarihinde "hat-trick" yapan en yaşlı futbolcu oldu.

Hierro, beraberlikle başladı

İki gün önce Julen Lopetegui'nin yerine İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Fernando Hierro, ilk maçından beraberlikle ayrıldı.

Julen Lopetegui'nin sözleşmesi, İspanya Futbol Federasyonuna haber vermeden Real Madrid ile anlaştığı için feshedilmişti.

Futbolculuk kariyerine 1987 yılında Valladolid'de başlayan Hierro, İspanya Milli Takımı, Real Madrid, Al Rayyan ve Bolton Wanderers formaları giyerken, 27 Kasım 2017'de İspanya Milli Takımı'nda sportif direktörlük görevine getirilmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Ronaldo, Nacho'nun yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı ve hakem Rocchi, penaltı noktasını gösterdi.
4'üncü dakikada topun başına geçen Ronaldo ağları sarstı: 1-0.
24'üncü dakikada Costa topla birlikte ceza sahası içerisine girdi ve iki savunma oyuncusunun arasından vuruşunu yaptı, top ağlara gitti: 1-1.
44'üncü dakikada ceza sahası yayı üzerinden Ronaldo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak De Gea'nın hatası sonucunda ağlarla buluştu: 2-1.

İlk yarı Portekiz'in 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.

İkinci yarı

55'inci dakikada Silva topu içeri kesti, Busquets meşin yuvarlağı kafayla indirdi ve Costa topu ağlara gönderdi: 2-2.
58'inci dakikada Portekiz savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasının hemen dışında alan Nacho'nun gelişine vuruşu filelere gitti: 2-3.
88'inci dakikada Portekiz'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ronaldo'nun çektiği şut ağlarla buluştu: 3-3.

Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Stat: Fisht
Hakemler: Gianluca Rocchi, Elenito di Liberatore, Mauro Tonolini (İtalya)
Portekiz: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, Carvalho, Moutinho, Fernandes (Dk.68 Mario), Bernardo Silva (Dk. 69 Quaresma), Guedes (Dk. 80 Andre Silva), Ronaldo
İspanya: De Gea, Nacho, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Koke, David Silva (Dk. 86 Vazquez), Isco, Iniesta (Dk. 70 Alcantara), Diego Costa (Dk. 77 Aspas)
Gol: Dk. 4 (penaltıdan), 44 ve 88 Ronaldo (Portekiz), Dk. 24 ve 55 Diego Costa, DK. 58 Nacho (İspanya)
Sarı kart: Dk. 17 Busquets (İspanya), Dk. 28 Fernandes (Portekiz)

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Cristiano Ronaldo, 4 Dünya Kupası'nda gol atan 4. oyuncu oldu!Cristiano Ronaldo, 4 Dünya Kupası'nda gol atan 4. oyuncu oldu!
Nordin Amrabat, İran maçında başını yere vurdu!Nordin Amrabat, İran maçında başını yere vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya Portekiz dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Cüneyt Çakır ikinci kez Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem oldu!

Cüneyt Çakır ikinci kez Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem oldu!

Fenerbahçe Josef de Souza'yı satmaya hazır!

Fenerbahçe Josef de Souza'yı satmaya hazır!

Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!

Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!

Fas 0 - 1 İran (Maç özeti)

Fas 0 - 1 İran (Maç özeti)

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü giyim firması Nike, İranlı futbolculara Dünya Kupası için krampon göndermedi!

Ünlü giyim firması Nike, İranlı futbolculara Dünya Kupası için krampon göndermedi!

Portekiz 3 - 3 İspanya (Maç özeti)

Portekiz 3 - 3 İspanya (Maç özeti)

Cristiano Ronaldo, 4 Dünya Kupası'nda gol atan 4. oyuncu oldu!

Cristiano Ronaldo, 4 Dünya Kupası'nda gol atan 4. oyuncu oldu!

Nordin Amrabat, İran maçında başını yere vurdu!

Nordin Amrabat, İran maçında başını yere vurdu!

Fas 0 - 1 İran (Maç özeti)

Fas 0 - 1 İran (Maç özeti)

Cüneyt Çakır ikinci kez Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem oldu!

Cüneyt Çakır ikinci kez Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.