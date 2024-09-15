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Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nun golünü konuşuyor! 'Türk Hava Yolları' göndermesi... "Türk büyüsü ilk kez sahneye çıktı"

15.09.2024 12:25
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Benfica kariyerine göz dolduran bir performansla başlayan Kerem Aktürkoğlu Portekiz basınını hayran bıraktı. Galatasaray'dan transfer olan milli futbolcu övgü dolu yorumlar aldı. Manşetlerde Kerem'in maçtaki şık golüne vurgu yapılarak "Türk büyüsü sahneye çıktı" dendi.

Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nun golünü konuşuyor! 'Türk Hava Yolları' göndermesi... "Türk büyüsü ilk kez sahneye çıktı"

Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da ilk maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, Santa Clara'ya eşitliği sağlayan golü attı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage gibi Portekiz basını da Aktürkoğlu'nun performansına sessiz kalamadı.

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Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında Benfica ile Santa Clara karşı karşıya geldi. Aktürkoğlu'nun Benfica'daki ilk maçında kazanan taraf 4-1'lik skorla Benfica oldu.

İlk 11'de çıktığı maçta Aktürkoğlu Santa Clara 1-0 öndeyken attığı golle eşitliği sağladı. Milli futbolcu topu ağlarla buluşturken ayakta alkışlandı.

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TEKNİK DİREKTÖR LAGE BÖYLE ÖVDÜ

Maçın ardından Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Aktürkoğlu'nun performansı için "Onu bulanları kutluyorum! Ben böyle oyuncuları, agresif kanat oyuncularını severim. Rafa'yı, Pizzi'yi, Cervi'yi severim. Kerem de bu özelliklere sahip. Hem merkezde hem kanatta oynuyor. İkimiz konuştuk, ondan istediğim rolde kendisini rahat hissetti. Morali yüksekti, bugün de yapması gerekeni yaptı ve golünü attı."

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PORTEKİZ BASINI KEREM AKTÜRKOĞLU'NU KONUŞUYOR

Kerem'in performansı Portekiz basınının dikkatinden kaçmadı. Spor organlarında yer alan haberlerde Türk Hava Yolları göndermesi de yapıldı. İşte o haberler...

'TÜRK HAVA YOLLARI' GÖNDERMESİ

A Bola: "Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki Türk Hava Yolları bağlantısı, kaleci Gabriel'i atlattı. Kerem böylece göğsünde kartalla ilk golünü atmış oldu."

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"TÜRK HAMAMI ENDİŞEYE MAHAL BIRAKMADI"

Sapo: "Türk hamamı endişeye mahal bırakmadı. Türk büyüsüne başvurmak gerekiyordu. 27. dakikada Kökçü'nün ceza sahasına gönderdiği topa hassas ve son derece etkili bir dokunuş yapan Aktürkoğlu eşitliği sağladı."

"HARRY POTTER GİBİ"

Record: "Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı ilk maçında gol atınca Harry Potter gibi kutlama yaptı.

Glorioso: "Aktürkoğlu'nun büyüsüyle Benfica geri döndü."

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"TÜRK BÜYÜSÜ İLK KEZ SAHNEYE ÇIKTI"

Mais Futebol: "Kerem Aktürkoğlu maçta eşitliği sağlayan golü attı, Türk büyüsü ilk kez sahneye çıktı. Benfica formasıyla ilk maçına çıkan Aktürkoğlu, Kökçü'nün asistiyle Santa Clara karşısında eşitliği getiren golü atınca Estadio da Luz'da tribünleri coşturdu."

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"MÜMKÜN OLAN EN İYİ ŞEKİLDE..."

ZeroZero: "Kerem Aktürkoğlu ilk maçında elinden gelenin en iyisini yaptı. Memleketlisi Orkun, Aktürkoğlu'na harika bir 'al da at' pası verdi, Kerem de ilk golünü kaydetti."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu benfica
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