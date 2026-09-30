Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi! Jorge Jesus'un sözleri sonrası kampı terk etti

Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında forma şansı bulamayan Cristiano Ronaldo'nun durumu gündem olmaya devam ediyor. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Ronaldo, Jorge Jesus'un kendisiyle ilgili açıklamalarının ardından kampı terk ederken, yıldız futbolcunun milli takımdaki geleceği de tartışılmaya başlandı.

NORVEÇ MAÇINDA 90 DAKİKA YEDEK KALDI

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 mağlup ederken Cristiano Ronaldo karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Jorge Jesus, hücum hattında Joao Felix ve Gonçalo Ramos'u ilk 11'de tercih etti. İki futbolcunun da skor katkısı verdiği karşılaşmada Ronaldo ikinci yarıda ısınmasına rağmen oyuna dahil edilmedi ve mücadeleyi kulübede tamamladı.

Bu durum Ronaldo açısından uzun süre sonra bir ilki de beraberinde getirdi. 41 yaşındaki futbolcu, 2008'den bu yana ilk kez bir rekabetçi milli takım maçında süre alamadı.

JORGE JESUS'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Karşılaşmanın ardından Ronaldo'nun neden oyuna alınmadığı sorulan Jorge Jesus, kararın tamamen teknik olduğunu belirtti.

Portekizli teknik adam, Ronaldo ile maç öncesinde görüştüğünü ve oyuncuya karşılaşmada yedek başlayacağını söylediğini ifade etti.

Jesus, "Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri." ifadelerini kullandı.

Jesus ayrıca Ronaldo'nun oyuna girmemesinin maçın gidişatıyla ilgili olduğunu ve Gonçalo Ramos'un performansı nedeniyle değişiklik yapmadığını söyledi.

RONALDO KAMPTAN AYRILDI

Marca'nın haberine dayandırılan bilgilere göre Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus'un basın toplantısındaki açıklamalarının ardından milli takım kampından ayrıldı. Ronaldo'nun özel uçağıyla Madrid'e gideceği öne sürülürken, yıldız futbolcunun milli takımdaki geleceğiyle ilgili soru işaretleri oluştu.

Öte yandan Ronaldo ile Jorge Jesus'un daha önce konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdiği ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın da yaşanan gerilimi yatıştırmak için devreye girdiği bildirildi.

"YAKINDA TÜM GERÇEKLERİ AÇIKLAYACAĞIM"

Cristiano Ronaldo: "Teknik direktörün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşme sonrasında, Milli Takım kampından ayrılma kararı aldım.

Zamanı geldiğinde, her zaman büyük bir bağlılıkla hizmet ettiğim Milli Takım'dan ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili gerçeği tüm Portekizlilere anlatacağım.

Şimdi Portekiz'e ve istisnasız tüm takım arkadaşlarıma başarılar dileme zamanı."

MİLLİ TAKIMI BIRAKACAK MI?

Cristiano Ronaldo'nun kamptan ayrıldığı yönündeki haberlerin ardından 41 yaşındaki yıldızın Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceği de gündeme geldi.

Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milli takımdan ne zaman ayrılacağına kendisinin karar vereceğini belirtmiş ve henüz kesin bir tarih vermemişti.

Portekiz'in bir sonraki karşılaşmasında Ronaldo'nun kadroda yer alıp almayacağı ve Jorge Jesus ile yaşanan sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.