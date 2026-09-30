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Galatasaray'da futbolculara dikkat çeken yasak! Nedeni de belli oldu

Galatasaray'da futbolcuların saha dışındaki spor aktivitelerine yönelik dikkat çeken bir karar alındığı öne sürüldü. Teknik heyet, sağlık kurulu ve yönetimin, sakatlık riskini gerekçe göstererek oyunculara kick boks yapmamaları yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'da futbolculara dikkat çeken yasak! Nedeni de belli oldu
Burak Kavuncu

Galatasaray'da futbolcuların antrenman ve maçlar dışında gerçekleştirdiği sportif faaliyetlerle ilgili yeni bir uygulamanın devreye alındığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, darbe alma ihtimali bulunan aktivitelerin oyuncuların sakatlık riskini artırabileceği gerekçesiyle kick boks konusunda futbolcuları uyardığı ifade edildi.

GALATASARAY'DA KICK BOKS UYARISI

Galatasaray da futbolculara dikkat çeken yasak! Nedeni de belli oldu 1

343 Digital YouTube kanalında Galatasaray gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre, teknik heyet, sağlık kurulu ve yönetim milli ara öncesinde futbolcularla bu konuyu görüştü.

Yapılan bilgilendirmede, futbolcuların saha dışında gerçekleştirdiği ve fiziksel temas içeren bazı sporların sakatlık riskini artırabileceğine dikkat çekildi.

Bu kapsamda Galatasaraylı futbolculardan kick boks yapmamalarının istendiği ve uygulamanın kulüp içerisinde hayata geçirildiği belirtildi.

KARAR SADECE ABDÜLKERİM BARDAKCI İÇİN DEĞİL

Galatasaray da futbolculara dikkat çeken yasak! Nedeni de belli oldu 2

Söz konusu uygulamanın yalnızca Abdülkerim Bardakcı'ya yönelik olmadığı ifade edildi.

Galatasaray kadrosunda yer alan 4-5 futbolcunun kick boks yaptığı ve alınan kararın bu nedenle genel bir uygulama olarak devreye sokulduğu aktarıldı.

ÖZEL ANTRENMANLAR İÇİN DE KULÜBE BİLGİ VERİLECEK

Galatasaray da futbolculara dikkat çeken yasak! Nedeni de belli oldu 3

Öte yandan futbolcuların kulüp çalışmaları dışında gerçekleştireceği özel antrenmanlar konusunda da Galatasaray yönetimine bilgi verilmesinin istendiği kaydedildi.

Kulübün bu uygulamayla birlikte oyuncuların saha dışındaki aktivitelerini daha kontrollü şekilde yürütmeyi ve özellikle temas kaynaklı sakatlık riskini azaltmayı hedeflediği belirtildi.

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Okan Buruk Abdülkerim Bardakcı Boks galatasaray
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