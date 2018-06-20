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Portekiz - Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Portekiz - Fas maçı canlı izle)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 20.06.2018 08:03 | Son Güncelleme

Portekiz - Fas maçı ile 2018 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Grup aşamasında 2. maçlar başladı. B grubundan ilk maçta berabere kalan Portekiz ile mağlup olan Fas kozlarını paylaşacak. Portekiz ile Fas, bugün tarihlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecekler. ilk maçın yıldızı Ronaldo, hat-trick yaparak beraberliği takımına getirmişti. Peki Portekiz - Fas maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maçın muhtemel ilk onbirleri ile canlı yayın linki haberimizde...

Portekiz - Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Portekiz - Fas maçı canlı izle)

Portekiz ile Fas, 2018 Dünya Kupası B grubu ikinci maçında bugün karşı karşıya gelecekler. İspanya ile ilk maçta 3-3 berabere kalan Portekiz, İran'a yenilen Fas ile tarihlerinde ikinci maçlarında puan mücadelesi verecekler. İlk maçta hat-trick yapan Ronaldo, Portekiz'in yine en büyük kozu olacak. Portekiz - Fas maçı muhtemel ilk onbirleri ile maçın canlı yayın linki haberimizde. Peki Portekiz - Fas maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar...

PORTEKİZ - FAS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarihlerinde ikinci kez karşılaşacak iki takım arasında oynanacak maç öncesinde, İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz 1 puana sahipken, İran'a mağlup olan Fas'ın ise puanı bulunmuyor. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak mücadele 15.00'te başlayacak. Maç TRT 1 ve TRT 4K ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı aşağıdaki linkten canlı olarak online izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - FAS MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

b-grubu-puan-durumu

PORTEKİZ VE FAS'IN İKİNCİ BULUŞMASI

Portekiz ile Fas arasındaki ilk ve tek maç Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 1986'daki Dünya Kupası'nda oynandı. F Grubu mücadelesinde Fas, Portekiz'i 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. İngiltere, Polonya ve Portekiz'in bulunduğu grubu Fas 4 puanla lider tamamlarken, 2 puan ile son sırada kalan Portekiz elenmişti.

Fas'a galibiyeti getiren goller Hayri (2) ve Krimau'dan gelirken, Portekiz'in tek golünü Diamantino atmıştı.

Portekiz ile Fas'ın dünya sıralamasındaki yerleri arasında büyük fark bulunuyor. Son Avrupa şampiyonu Portekiz sıralamada 4. sırada yer alıyor. Afrika temsilcisi Fas ise 41. basamakta kendine yer bulabildi.

Son beşi üst üste toplamda 7. kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Portekiz, şampiyonada bugüne kadar 27 maça çıktı. Bu maçlarda 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Avrupa temsilcisi, 27 maçta 46 gol atarken, kalesinde ise 32 gol gördü.

Fas, Rusya'daki Dünya Kupası'na katılarak 20 yıl sonra bu dev organizasyondaki yerini aldı. Bugüne kadar Dünya Kupası'nda 14 maça çıkan Fas, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Fas, 12 gol atarken kalesinde de 19 gol gördü.

Afrika elemelerinden gelen Fas, tarihinde yalnızca 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmişti. İngiltere, Portekiz ve Polonya'nın bulunduğu F Grubu'nu 4 puanla lider bitiren Fas, son 16 turunda ise o turnuvada finale yükselen Batı Almanya'ya 1-0 yenilerek elenmişti.

PORTEKİZ - FAS MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Portekiz: Rui Patricio, Pepe, Raphael, Fonte, Cedric, Moutinho, Bernardo, William, Fernandes, Ronaldo, Guedes

Fas: El Kajoui, Hakimi, Benatia, Saiss, Ziyech, El Ahmadi, Belhanda, Boussoufa, Amrabat, Harit, El Kaabi

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