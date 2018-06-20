Portekiz - Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Portekiz - Fas maçı canlı izle)

Portekiz ile Fas, 2018 Dünya Kupası B grubu ikinci maçında bugün karşı karşıya gelecekler. İspanya ile ilk maçta 3-3 berabere kalan Portekiz, İran'a yenilen Fas ile tarihlerinde ikinci maçlarında puan mücadelesi verecekler. İlk maçta hat-trick yapan Ronaldo, Portekiz'in yine en büyük kozu olacak. Portekiz - Fas maçı muhtemel ilk onbirleri ile maçın canlı yayın linki haberimizde. Peki Portekiz - Fas maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar...

PORTEKİZ - FAS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarihlerinde ikinci kez karşılaşacak iki takım arasında oynanacak maç öncesinde, İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz 1 puana sahipken, İran'a mağlup olan Fas'ın ise puanı bulunmuyor. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak mücadele 15.00'te başlayacak. Maç TRT 1 ve TRT 4K ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı aşağıdaki linkten canlı olarak online izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - FAS MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

PORTEKİZ VE FAS'IN İKİNCİ BULUŞMASI

Portekiz ile Fas arasındaki ilk ve tek maç Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 1986'daki Dünya Kupası'nda oynandı. F Grubu mücadelesinde Fas, Portekiz'i 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. İngiltere, Polonya ve Portekiz'in bulunduğu grubu Fas 4 puanla lider tamamlarken, 2 puan ile son sırada kalan Portekiz elenmişti.