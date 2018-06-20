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Portekiz-Fas maçında Türk bayrağı dikkat çekti!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 20.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

Dünya Kupası B Grubundan oynanan Portekiz-Fas maçında 5. dakikada ağları havalandıran Ronaldo'nun gol sevincinde Türk bayrağı ile denk geldiği kare sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

İşte o görüntüler...

Portekiz-Fas maçında Türk bayrağı dikkat çekti!

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Dünya Kupası B grubunda ikinci maçların heyecanı Portekiz-Fas maçıyla başladı.

Dünya Kupası B grubunda ikinci maçların heyecanı Portekiz-Fas maçıyla başladı.
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Portekiz'i henüz 5.dakikada 1-0 öne geçiren Ronaldo'nun gol sevincinde Türk bayrağı ile denk geldiği o kare sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Portekiz'i henüz 5.dakikada 1-0 öne geçiren Ronaldo'nun gol sevincinde Türk bayrağı ile denk geldiği o kare sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
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B grubundaki ilk maçta İspanya karşısında hat-trick yaparak Dünya Kupası'na müthiş bir başlangıç yapan Portekizli Ronaldo, ikinci maçta da hız kesmedi…

B grubundaki ilk maçta İspanya karşısında hat-trick yaparak Dünya Kupası'na müthiş bir başlangıç yapan Portekizli Ronaldo, ikinci maçta da hız kesmedi…
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TÜRK BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

TÜRK BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ
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Portekiz karşısında henüz 5.dakikada kornerden gelen ortaya iyi yükselerek kafayla golü bulan Ronaldo müthiş bir sevinç yaşadı.

Portekiz karşısında henüz 5.dakikada kornerden gelen ortaya iyi yükselerek kafayla golü bulan Ronaldo müthiş bir sevinç yaşadı.
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O sırada tribünlerde açılan bir Türk bayrağı da dikkat çekti.

O sırada tribünlerde açılan bir Türk bayrağı da dikkat çekti.
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Reuters'ın çektiği fotoğrafta Türk bayrağı ile aynı kareye giren Ronaldo'nun çılgın sevinci sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Reuters'ın çektiği fotoğrafta Türk bayrağı ile aynı kareye giren Ronaldo'nun çılgın sevinci sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
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dünya kupası Türkiye türk bayrağı

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