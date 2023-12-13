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Portekiz Futbol Federasyonu, Türk hakemlerini transfer etmek için harekete geçti!

13.12.2023 18:23 | Son Güncelleme:
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Portekiz Futbol Federasyonu, Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırının ardından TFF'ye mesaj gönderdi. Portekiz Ligi maçlarına Türk hakem atamalarının mümkün olacağını duyuran Portekiz Futbol Federasyonu, TFF'den gelecek haberi bekliyor.

Portekiz Futbol Federasyonu, Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından Portekiz Ligi maçlarına Türk hakemlerini düşünüyor.

"TÜRK HAKEMLERİNİ PORTEKİZ'DE GÖREVLENDİRMEYE HAZIR OLDUĞUMUZU BİLDİRMEK İSTERİM"

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TFF'ye gönderilen mektupta, "Yaşanan hakem saldırısı sonrası Türk hakemlere destek olmak ve rekabetin korunmasını sağlamak amacıyla Türk hakemlerini Portekiz'de görevlendirmeye hazır olduğumuzu bildirmek isterim." ifadeleri kullanıldı.

"HERKES İÇİN GÜVENLİ VE ADİL BİR ORTAM SAĞLAMAK İÇİN..."

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"Birlikte hakemliği güçlendirmek ve korumak, sporla ilgilenen herkes için güvenli ve adil bir ortam sağlamak için çalışabiliriz. Hepimiz hakemlerin güvenliği konusunda endişelenmeliyiz. Adil rekabette hayati bir rol oynayan hakemleri korumamız gerekir." sözleri yer aldı.

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