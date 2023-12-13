Portekiz Futbol Federasyonu, Türk hakemlerini transfer etmek için harekete geçti!

Portekiz Futbol Federasyonu, Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından Portekiz Ligi maçlarına Türk hakemlerini düşünüyor.
TFF'ye gönderilen mektupta, "Yaşanan hakem saldırısı sonrası Türk hakemlere destek olmak ve rekabetin korunmasını sağlamak amacıyla Türk hakemlerini Portekiz'de görevlendirmeye hazır olduğumuzu bildirmek isterim." ifadeleri kullanıldı.
"Birlikte hakemliği güçlendirmek ve korumak, sporla ilgilenen herkes için güvenli ve adil bir ortam sağlamak için çalışabiliriz. Hepimiz hakemlerin güvenliği konusunda endişelenmeliyiz. Adil rekabette hayati bir rol oynayan hakemleri korumamız gerekir." sözleri yer aldı.