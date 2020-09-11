Portekiz ile eğitim köprüsü

Yaşar Üniversitesi ve Portekiz Camoes Enstitüsü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Yaşar Üniversitesi öğrencileri, değişim programı fırsatlarından yararlanabilecek. Portekiz kültürünü yakından tanıma fırsatı sunan işbirliği ile her yıl belirlenen 4 öğrenci, Portekiz Dili ve Kültürü ile ilgili yaz kurslarına katılabilecek. Dünyada konuşulan en yaygın diller arasında yer alan Portekizceyi, 10 yıldır öğrencilerine seçmeli ders olarak sunan Yaşar Üniversitesi, Camoes Enstitüsü ile işbirliği protokolünü yeniledi. Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen imza törenine Portekiz’in Türkiye Büyükelçisi Paula Leal da Silva, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile Portekiz Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Tiago Paixao katıldı. Törende konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, dilin kültürel ilişkileri geliştirmede önemli katkılar sağladığını dile getirerek, “Ülkeler arasındaki kültürel ilişkiler, ekonomik ve politik ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem taşır. Üniversitelerin görevlerinden biri de bu tür kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaktır. Yaşar Üniversitesinde, Ankara Büyükelçiliği’nin desteğiyle Portekiz kültürünü tanıtmak için birçok etkinlik düzenledik. Öğrencilerimize ikinci bir yabancı dil olarak Portekizce öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü dilin, kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Bu nedenle de imzalamış olduğumuz protokolün, bizlere bu ülke kültürü ve dilinin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik girişimleri destekleme fırsatı sunacağına inanıyorum. Umuyorum ki, öğrencilerimiz bu protokolün getireceği olanaklardan faydalanacak ve bilgilerini derinleştirecekler. Sayın Büyükelçiye buradaki değerli varlığı için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Kutlamalar için ilk tercihim İzmir oldu”

Portekiz Büyükelçisi Paula Leal da Silva ise İzmir’de bulunmaktan ve Yaşar Üniversitesi ile işbirliğinin sürmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Katkılarından dolayı Ahmet Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer’e teşekkür eden Büyükelçi, “Protokol sayesinde geniş çerçevede bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. İzmir’de olmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrıca Portekiz’in ulusal gününü İzmir’de kutlamaktan dolayı onur duyuyorum. Kutlamalar için ilk tercihim İzmir oldu. Ayrıca Yaşar Üniversitesi ile bağlılığımızın ve dostluğumuzun bir sembolü olarak Portekiz kültürünü ve edebiyatını yansıtan çeşitli kitapları kütüphanenize armağan ediyorum. Umuyorum ki işbirliğimiz devam edecek” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz birer elçi oldu”

İlk kez 2017 yılında yapılan işbirliği ile farklı bölümlerden öğrencilerin burslu olarak bu ülkeye giderek yabancı dil öğrenmesine olanak sağlandığını ve böylece Portekiz kültürünün Yaşar Üniversitesi öğrencileri arasında yaygınlaşmaya başladığını belirten Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer de “İki ülke konumları gereği kültürel ilişkileri ve ticareti geliştirme fırsatına sahip. Bu işbirliğinin geliştirilmesi her iki ülke için de yeni kapılar açacak. İki ülke halkının Akdeniz sıcaklığı, bu tür ilişkileri geliştirmede en büyük avantaj. Üniversitemizin değerlerinden biri olan uluslararasılaşma, ülkelerimiz arasındaki bu ilişkinin temelini oluşturuyor. Dünyadaki prestijli üniversiteler ve kurumlarla gerçekleştirilen değişim programları ile öğrencilerimizin hayatlarına vizyon kattığımıza inanıyoruz. Nitekim 2017 yılında Camoes Enstitüsü ile imzaladığımız protokol, Portekiz kültürünün Yaşar Üniversitesi öğrencileri arasında yayılmasına büyük katkı sağladı. Bu protokolü yenilediğimiz için çok memnunum. Bu bağlamda 2017 yılında imzalanan protokole uygun olarak neler yaptığımıza dair bazı rakamlar paylaşmak istiyorum. Eğitim dili olan İngilizcenin yanı sıra Portekizce dahil 7 farklı yabancı dil öğrenme fırsatı sunuyoruz. 2010’dan bu yana 175 öğrencimiz üniversitedeki Portekizce eğitiminden faydalandı. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın artacağına eminim. İşbirliği protokolünün mümkün kıldığı programdan ise 2017 yılından bu yana 4 öğrenci faydalandı. Bu öğrencilerden ikisi Comibra Üniversitesi, biri Porto Üniversitesi ve biri de Lizbon Üniversitesinde eğitim aldı” dedi.

