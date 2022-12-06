Portekiz İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz İsviçre maçı canlı yayın bilgisi!

Portekiz İsviçre maçı için geri sayım sürüyor. Portekiz İsviçre maçını Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos yönetecek. Portekiz İsviçre maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sporseverler tarafından sorgulanıyor. İşte karşılaşmanın yayın saati ve kanalı...

PORTEKİZ İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz - İsviçre maçı bugün (6 Aralık 2022 Salı)saat 22:00'de başlayacak.

Maç Lusail Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmayı Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos yönetecek.

PORTEKİZ İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz - İsviçre maçı TRT1'de canlı olarak ekrana gelecek.

PORTEKİZ İSVİÇRE MAÇI CANLI TAKİP

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