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Portekiz İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz İsviçre maçı canlı yayın bilgisi!

06.12.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz ile İsviçre 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Lusail Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi birçok kişi internette 2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz İsviçre maçı canlı izle, konu başlığını araştırıyor. Peki, Portekiz İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Portekiz İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz İsviçre maçı canlı yayın bilgisi!

Portekiz İsviçre maçı için geri sayım sürüyor. Portekiz İsviçre maçını Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos yönetecek. Portekiz İsviçre maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sporseverler tarafından sorgulanıyor. İşte karşılaşmanın yayın saati ve kanalı...

PORTEKİZ İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz - İsviçre maçı bugün (6 Aralık 2022 Salı)saat 22:00'de başlayacak.

Maç Lusail Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmayı Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos yönetecek.

PORTEKİZ İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz - İsviçre maçı TRT1'de canlı olarak ekrana gelecek.

PORTEKİZ İSVİÇRE MAÇI CANLI TAKİP

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