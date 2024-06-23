Portekiz maçı sonrası Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek'ten açıklamalar!

Portekiz maçında aldığımız mağlubiyetin ardından açıklama yapması beklenen Milli Takımımızda, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek kameralar karşısına çıktı.

"GAYRET GÖSTEREN AMA İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMAYAN BİR HAKAN VAR MAALESEF"

Hakan Çalhanoğlu: "Futbolda olan şeyler bunlar. Performansımdan gayet memnunum. Orada yaptıklarımı, burada da yapıyorum. Hocanın istediklerini karşılamaya çalışıyorum. Konu aslında ben değilim, konu aslında milli takım. Herkes burada ay-yıldızlı bayrak için savaşıyor. Eleştirileri hiç dinlemiyorum, dinlemiş olsam buralara gelmezdim. İşime konsantreyim. Kendime iyi bakıyorum. İstatistiklere hiç girmek istemiyorum. Sahada çok koşan, mücadele eden, gayret gösteren ama istediğimiz sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef."

"BAZEN İNSAN DUYGUSAL OLUYOR AMA ORAYA BAĞLAMAYACAĞIM"

Hakan Çalhanoğlu: "Bazen insan duygusal oluyor ama oraya bağlamayacağım. Ben her zaman takım arkadaşlarımın iyi olmasını istiyorum. Oynarsam da mücadelemi vereceğim, oynamazsam da takım için buradayım. Bu eleştiriler her zaman olacak, futbolun içinde var. Özellikle Türkiye'de var. O yüzden tabii ki biraz üzgünüm. Neden böyle bilmiyorum ama kabul etmem gerekiyor. Kolay kolay gelmedim buraya. Performansımı en iyi şekilde göstermeye çalıştım ve çaba gösterdim."

"ARDA KASIĞINDAN SAKATLIK GEÇİRDİ"

Hakan Çalhanoğlu: "Arda tezahüratlarını duyduk. Arda bizim için çok değerli, herkes değerli. Bazen siz idmanda, takım içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumalıyım. Arda kasığından sakatlık geçirdi. Yoksa oynayacaktı. Birlikte konuşarak bu kararı aldılar. Bunu hoca daha iyi biliyor, dışarıya yansıtmadı. Bazı şeyleri dışarıya yansıtmak bize yakışmıyor. Arda'nın sonradan oyuna girme şekli oydu. Kasığında bir sorunu vardı. Koruma amaçlı dışarıda bıraktı en son maça hazır olsun diye."

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Hakan Çalhanoğlu: "Ben iki maçta da hem hücum hem savunmaya yardım ettim. Maçlardan sonra analizime bakarım. Dün bütün ikili mücadeleleri kazandım. Burada yaptıklarımı, Inter'de de yapıyorum. Orada daha kolay geliyor çünkü uzun süredir birlikte oynuyoruz. Milli takımda bunlar süre istiyor. Burada bir saat konuşabiliriz dediğim gibi bunu. Beni istedikleri gibi görüyorlar. Ben 6 numarayım. O rolde kendimi iyi hissediyorum, sorumluluktan kaçmıyorum. Eleştiriler geliyor, eski milli futbolculardan da geliyor, onları Allah'a havale ediyorum. Canları sağ olsun. Eleştiri var ama ben kendime bakıyorum."

"BEN OYNAMAYA HAZIRIM"

Cenk Tosun: "Ben oynamaya hazırım. Mental ve fiziksel olarak da iyi durumdayım. Başımızda bir hoca var, onun kararları doğrultusunda ilerliyoruz. Biz burada Türk bayrağını temsil ediyoruz. Hocanın kararına saygılıyım ama ben oynamak için hazırım ve oynamak istiyorum."

"HOCANIN BENİM HAKKINDA OLAN DÜŞÜNCELERİNİ BİLİYORUM"

Cenk Tosun: "Hocanın benim hakkında olan düşüncelerini biliyorum. Turnuva başında da benimle bunları paylaştı. Oynamayan bir futbolcu mutsuz olur sonuçta. Hepimiz bu takıma bir şeyler katmak için buradayız. Hocayla konuşma fırsatım olmadı ama düşüncelerini biliyorum. Konuşma talebinde de bulunmadım."

"SON KARARI HOCAMIZ VERECEK"

İsmail Yüksek: "Zor bir sakatlık atlattım. 60 gündür sahaya çıkmıyordum. Ama hocamızla konuştuğumuzda oynatmak istediğini söyledi. Şu anda iyi hissediyorum. Yavaş yavaş oynamaya başlacağımı biliyorum ama son kararı hocamız verecek."





