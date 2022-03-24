Portekiz - Türkiye milli maçının önemi büyük. Milli Takımı'mız, Katar'da yapılacak olan 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk olarak Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen karşılaşma öncesi ayrıntıları öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? Milli maç canlı nasıl izlenir? Merakla beklenen maç ile ilgili detayları sizler için derledik.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında deplasmanda Portekiz ile Türkiye karşılaşacak.

Portekiz Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü Dragao Stadyumu'nda saat 22.45'te oynanacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Türkiye maçı Türkiye saati ile 22:45'te TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

KALE: Altay Bayındır, Sinan Bolat , Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğu

FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇINDA RAKİP TAKIMIN KAMP KADROSU

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma)

Defans: Cedric Soares (Arsenal FC), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Jose Fonte (Lille OSC), Tiago Djalo (Lille), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

Forvet: Joao Felix (Atlético Madrid), Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ DANİEL SİEBERT KİMDİR?

Daniel Siebert 4 Mayıs 1984 yılında Almanya, Berlin'de dünyaya geldi. Daniel Siebert, FIFA kokartlı, UEFA birinci kategori hakemidir. 37 yaşındaki Alman hakem Daniel Siebert'ın 1998 yılından bu yana hakemlik yaptığı bilinmektedir. Siebert, 2007 yılında AFB hakemi olarak atanmıştır, 2009 yılında ise 2. Bundesliga'daki ilk maçını yönetmiştir.

Daniel Siebert 2012 - 2013 sezonunda ise Bundesliga hakemi olmuştur. 24 Ekim 2014 yılında yapılan açıklamada Alman hakem Daniek Siebert'in Wolfgang Stark'ın yerine FIFA hakemi olarak görev aldığı duyurulmuştur. Siebert, 10 Alman futbol hakemi arasında en küçüğüdür.

37 yaşındaki Alman futbol hakemi Siebert'in uluslararası düzeydeki ilk yönettiği karşılaşma, 29 Mayıs 2015 yılında 2015 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında oynanan Portekiz - Türkiye maçı olmuştur. Yönettiği ilk üst düzey uluslararası karşılaşma ise Lüksemburg ile Moldova arasında oynanan hazırlık maçı karşılaşmasıdır.

DANİEL SİEBERT'İN HAKEMLİK KARİYERİ

2007 - AFB, 2009 - 2. Bundesliga, 2012 - Bundesliga

