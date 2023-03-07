Portekizce konuşmuş, kimse anlamamış! İşte Ronaldo'nun 'Messi senden daha iyi' sözlerine yanıtı

Manchester United ile olalyı bir şekilde yollarını ayıran ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımındaki performansıyla manşetlerden düşmezken, geçtiğimiz günlerde oynanan Al Baten mücadelesinde 90+3, 90+12 ve 90+14. dakikalarda bulduğu gollerle 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Karşılaşmanın sonunda ise oldukça ilginç bir durum yaşanmıştı. Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı mücadelede kritik bir 3 puan alan Al Nassr'da Portekizli yıldızın maç sonundaki gergin tavırları ise gündem oldu.

BOŞ KALEYE ATAMADI

Ronaldo bu maçta kaçırdığı golle herkesi şaşırttı. Kaleciyi çalımlayan 38 yaşındaki yıldız futbolcu, boş kaleye şiddeti zayıf bir vuruş gönderince rakip defans topu kolayca uzaklaştırdı.

"O ZAMAN GİT ONU İZLE" DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Karşılaşmayı boş geçen Portekizli yıldız soyunma odasına giden tünelde çocuk bir taraftar ile dikkat çeken bir diyalog yaşadı. Çocuk taraftarın "Messi senden daha iyi" sözlerini duyan Ronaldo, "O zaman git onu izle. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi. Ronaldo'nun verdiği cevap sosyal medyada büyük tepki çekti.

SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gerçek ise daha sonra ortaya çıktı. Portekizli yıldızın aslında maç hakkında yorumlarda bulunduğu anlaşıldı. Al-Nassr devre arasına 1-0 mağlup girerken Portekizce "Basit maçtı, kahrolası basit maçtı" dediği öğrenildi.

