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Portekizce konuşmuş, kimse anlamamış! İşte Ronaldo'nun 'Messi senden daha iyi' sözlerine yanıtı

07.03.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan ve attığı gollerle adından söz ettiren Cristiano Ronaldo, son oynanan Al Baten mücadelesinde 90 dakika sahada kalırken, karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı. Portekizli yıldız Ronaldo'nun soyunma odasına gittiği sırada küçük bir taraftarla girdiği diyalog gündem olurken, bu diyaloğa dair gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Portekizce konuşmuş, kimse anlamamış! İşte Ronaldo'nun 'Messi senden daha iyi' sözlerine yanıtı
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Manchester United ile olalyı bir şekilde yollarını ayıran ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımındaki performansıyla manşetlerden düşmezken, geçtiğimiz günlerde oynanan Al Baten mücadelesinde 90+3, 90+12 ve 90+14. dakikalarda bulduğu gollerle 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Karşılaşmanın sonunda ise oldukça ilginç bir durum yaşanmıştı. Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı mücadelede kritik bir 3 puan alan Al Nassr'da Portekizli yıldızın maç sonundaki gergin tavırları ise gündem oldu.

BOŞ KALEYE ATAMADI

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Ronaldo bu maçta kaçırdığı golle herkesi şaşırttı. Kaleciyi çalımlayan 38 yaşındaki yıldız futbolcu, boş kaleye şiddeti zayıf bir vuruş gönderince rakip defans topu kolayca uzaklaştırdı.

"O ZAMAN GİT ONU İZLE" DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

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Karşılaşmayı boş geçen Portekizli yıldız soyunma odasına giden tünelde çocuk bir taraftar ile dikkat çeken bir diyalog yaşadı. Çocuk taraftarın "Messi senden daha iyi" sözlerini duyan Ronaldo, "O zaman git onu izle. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi. Ronaldo'nun verdiği cevap sosyal medyada büyük tepki çekti.

SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

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Gerçek ise daha sonra ortaya çıktı. Portekizli yıldızın aslında maç hakkında yorumlarda bulunduğu anlaşıldı. Al-Nassr devre arasına 1-0 mağlup girerken Portekizce "Basit maçtı, kahrolası basit maçtı" dediği öğrenildi.

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