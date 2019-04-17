SPOR

Portland, Oklahoma'yı 114-94 yendi ve seride 2-0 öne geçti

NBA HABERLERİ  | 17.04.2019 10:41 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ı 114-94 yenen Portland Trail Blazers, play-off ilk tur serisinde 2-0 öne geçti.

Portland, Oklahoma'yı 114-94 yendi ve seride 2-0 öne geçti

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder'a karşı 1-0 önde olduğu Batı Konferansı play-off ilk tur serisinin 2. karşılaşmasını da 114-94 kazandı.

Ev sahibi Trail Blazers'ı galibiyete, 33 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynayan C.J. McCollum ve 29 sayı, 6 asist üreten Damian Lillard taşıdı.

Thunder'da Paul George 27 sayı, 8 ribaunt, Russell Westbrook ise 14 sayı, 11 asist, 9 ribauntla mücadele etti.

Serinin 3 ve 4. karşılaşmaları Oklahoma'da oynanacak.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Orlando Magic: 111-82 (1-1)

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 114-105 (1-1)

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 114-94 (2-0)

İkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladıİkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladı
Lakers gönderdi, Kings kaptıLakers gönderdi, Kings kaptı
Clippers'tan tarihi geri dönüşClippers'tan tarihi geri dönüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NBA portland trail blazers oklahoma city thunder

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Acun Ilıcalı F.Bahçe için müjdeyi verdi!

Acun Ilıcalı F.Bahçe için müjdeyi verdi!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Bedavaya geliyor! F.Bahçe ve Beşiktaş...

Bedavaya geliyor! F.Bahçe ve Beşiktaş...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

NBA'i karıştıran tecavüz iddiası

NBA'i karıştıran tecavüz iddiası

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Devin Booker tarihe geçti

Devin Booker tarihe geçti

NBA'de çılgın son! Orta sahadan attı

NBA'de çılgın son! Orta sahadan attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Portland, Oklahoma'yı 114-94 yendi ve seride 2-0 öne geçti

Portland avantajı vermedi

Sacramento Kings'te Luke Walton dönemi

Lakers gönderdi, Kings kaptı

Golden State Warriors 131 - 135 Los Angeles Clippers

Clippers'tan tarihi geri dönüş

Milwaukee Bucks 121 - 86 Detroit Pistons

Bucks, Pistons'ı ezip geçti

Stephen Curry NBA play off turuna rekorla başladı

Stephen Curry rekorla başladı

NBA'de play-off heyecanı başlıyor

Play-off heyecanı başlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.