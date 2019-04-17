Portland, Oklahoma'yı 114-94 yendi ve seride 2-0 öne geçti

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder'a karşı 1-0 önde olduğu Batı Konferansı play-off ilk tur serisinin 2. karşılaşmasını da 114-94 kazandı.
Ev sahibi Trail Blazers'ı galibiyete, 33 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynayan C.J. McCollum ve 29 sayı, 6 asist üreten Damian Lillard taşıdı.
Thunder'da Paul George 27 sayı, 8 ribaunt, Russell Westbrook ise 14 sayı, 11 asist, 9 ribauntla mücadele etti.
Serinin 3 ve 4. karşılaşmaları Oklahoma'da oynanacak.
SONUÇLAR
Toronto Raptors-Orlando Magic: 111-82 (1-1)
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 114-105 (1-1)
Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 114-94 (2-0)
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