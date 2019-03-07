SPOR

Porto 3 - 1 Roma

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 07.03.2019 07:48 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Roma'yı evinde 120 dakika sonunda 3-1 mağlup eden Porto çeyrek finale yükseldi. Porto'nun attığı 3. golde Cüneyt Çakır'ın VAR incelemesi sonrasında verdiği penaltı geceye damga vurdu.

Porto 3 - 1 Roma

Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Roma'yı 120 dakika sonunda 3-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmanın ilk golü 26. dakikada geldi. Ev sahibinde Tiquinho attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Roma penaltı kazandı. Konuk ekipte topun başına geçen Daniele De Rossi hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı. Porto, 53. dakikada bir kez daha öne geçti: Marega attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Maçın 90 dakikası bu sonuçla tamamlanınca mücadele uzatmalara gitti. Karşılaşmanın ilk uzatma devresinde gol olmadı.

Dakikalar 116'yı gösterdiğinde Porto'nun sağ kanattan geliştirdiği atakta Portolular penaltı bekledi. Cüneyt Çakır VAR incelemesi sonrasında beyaz noktayı gösterdi ve topun başına geçen Telles skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

Cüneyt Çakır'ın verdiği bu penaltıya Romalılar uzun süre itiraz ederken geceye de damga vurdu. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Porto toplamda 4-3'lük skorla çeyrek finale yükseldi.

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılarDünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar
Real Madrid erken havlu attıReal Madrid erken havlu attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
porto roma cüneyt çakır

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Tehlikeli gerginlik! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi!

Tehlikeli gerginlik! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi!

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Hagi'nin ziyareti ülkeyi karıştırdı! Dev ekibin başına mı geçiyor?

Hagi'nin ziyareti ülkeyi karıştırdı! Dev ekibin başına mı geçiyor?

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Süper Lig'in yıldızının eşi ölümden döndü!

Süper Lig'in yıldızının eşi ölümden döndü!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a dev maç!

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a dev maç!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

UEFA'dan darbe! 2 yıl Avrupa'dan men etti

UEFA'dan darbe! 2 yıl Avrupa'dan men etti

Çakır çaldı, devler yenişemedi

Çakır çaldı, devler yenişemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Porto 3 - 1 Roma

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

PSG 1 - 3 Manchester United

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu attı

Real Madrid erken havlu attı

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Cüneyt Çakır, Porto - Roma maçını yönetecek

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a dev maç!

UEFA, Sergio Ramos hakkında soruşturma başlattı

UEFA Ramos'a acımadı! Soruşturma...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.