Porto 3 - 1 Roma

Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Roma'yı 120 dakika sonunda 3-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmanın ilk golü 26. dakikada geldi. Ev sahibinde Tiquinho attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Roma penaltı kazandı. Konuk ekipte topun başına geçen Daniele De Rossi hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı. Porto, 53. dakikada bir kez daha öne geçti: Marega attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Maçın 90 dakikası bu sonuçla tamamlanınca mücadele uzatmalara gitti. Karşılaşmanın ilk uzatma devresinde gol olmadı.

Dakikalar 116'yı gösterdiğinde Porto'nun sağ kanattan geliştirdiği atakta Portolular penaltı bekledi. Cüneyt Çakır VAR incelemesi sonrasında beyaz noktayı gösterdi ve topun başına geçen Telles skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

Cüneyt Çakır'ın verdiği bu penaltıya Romalılar uzun süre itiraz ederken geceye de damga vurdu. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Porto toplamda 4-3'lük skorla çeyrek finale yükseldi.

