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Porto Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Porto Atletico Madrid hangi kanalda?

01.11.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Porto UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Karşılaşma Portekiz Porto'da bulunan 50 bin 476 seyirci kapasiteli Dragão Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi takımda stoper Pepe'nin sakatlığı devam ediyor. Öte yandan defans oyuncusu David Cormo ile orta saha oyuncusu Uribe cezalı. Sporseverler internette maçın saati, kanalı ve muhtemel ilk 11'lerine dair araştırma yapıyor. Peki Porto Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Porto Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Porto Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Porto Atletico Madrid hangi kanalda?

Porto ile Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Dragão Stadyumu'nda oynanacak dev maç için geri sayım sürüyor. Sporseverler karşılaşma öncesi internette "Porto Atletico Madrid maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Porto Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PORTO ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Porto - Atletico Madrid maçı 1 Kasım 2022 Salı günü saat 20,45'te başlayacak.

Karşılaşma Dragão Stadyumu'nda oynanacak.

PORTO ATLETİCO MADRİD MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto - Atletico Madrid maçı, Exxen ve TV 8,5'te canlı olarak ekrana gelecek.

PORTO ATLETİCO MADRİD MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Porto: Costa; Aquino, Cardoso, Marcano, Sanusi; Otavio, Costa, Eustaquio; Evanilson, Taremi, Galeno

Atletico Madrid: Oblak; Savic, Gimenez, Reinildo; Molina, De Paul, Kondogbia, Witsel, Carrasco; Griezmann, Felix

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