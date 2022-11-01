Porto Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Porto Atletico Madrid hangi kanalda?

Porto ile Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Dragão Stadyumu'nda oynanacak dev maç için geri sayım sürüyor. Sporseverler karşılaşma öncesi internette "Porto Atletico Madrid maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Porto Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Porto - Atletico Madrid maçı 1 Kasım 2022 Salı günü saat 20,45'te başlayacak.
Karşılaşma Dragão Stadyumu'nda oynanacak.
Porto - Atletico Madrid maçı, Exxen ve TV 8,5'te canlı olarak ekrana gelecek.
Porto: Costa; Aquino, Cardoso, Marcano, Sanusi; Otavio, Costa, Eustaquio; Evanilson, Taremi, Galeno
Atletico Madrid: Oblak; Savic, Gimenez, Reinildo; Molina, De Paul, Kondogbia, Witsel, Carrasco; Griezmann, Felix