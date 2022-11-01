Porto Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Porto Atletico Madrid hangi kanalda?

Porto ile Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Dragão Stadyumu'nda oynanacak dev maç için geri sayım sürüyor. Sporseverler karşılaşma öncesi internette "Porto Atletico Madrid maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Porto Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PORTO ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Porto - Atletico Madrid maçı 1 Kasım 2022 Salı günü saat 20,45'te başlayacak.

Karşılaşma Dragão Stadyumu'nda oynanacak.

PORTO ATLETİCO MADRİD MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto - Atletico Madrid maçı, Exxen ve TV 8,5'te canlı olarak ekrana gelecek.

PORTO ATLETİCO MADRİD MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Porto: Costa; Aquino, Cardoso, Marcano, Sanusi; Otavio, Costa, Eustaquio; Evanilson, Taremi, Galeno

Atletico Madrid: Oblak; Savic, Gimenez, Reinildo; Molina, De Paul, Kondogbia, Witsel, Carrasco; Griezmann, Felix

