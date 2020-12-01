Porto'da Aboubakar pişmanlığı! Bitmemiş...

Beşiktaş'ın Porto'dan transfer ettiği ve derbide attığı iki golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar, Portekiz'de günün konusu oldu. Porto taraftarlarının 28 yaşındaki forvet hakkındaki yorumları şöyle:
Futbol hayatının bittiğini düşünüyordum. Yürüyemiyordu bile... Beşiktaş'ta müthiş goller attı.
Keşke sakat olmasaydı da onu göndermeseydik.
Aboubakar Türkiye'de bizde bulamadığı şeyi buluyor: Devamlılık…
F.Bahçe-Beşiktaş maçı Avrupa'da da ses getirdi. Portekiz, Belçika, İtalya, Fransa ve Hollanda basını, Beşiktaş'ın 10 kişi ile Kadıköy'de 15 yıl sonra kazanmasına ve Aboubakar'ın gollerine vurgu yaptı. Karşılaşmanın skoru 'İstanbul'da çılgın derbi' başlıklarıyla duyuruldu.
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