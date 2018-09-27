Porto'da Brahimi sahalardan 1 ay uzak kalacak

Porto’nun Portekiz Ligi’nde Vitoria Setubal’i deplasmanda 2-0 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Yacine Brahimi, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.

Takımın en önemli isimlerinden biri olan Cezayirli yıldızın, 1 ay boyunca takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Aslan’ın eski sol beki Telles ile Kartal’ın eski golcüsü Aboubakar ise kadroda olacak.

Lige iyi bir başlangıç yapan Porto, 5 haftada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 12 puan topladı, Benfica ile Braga’yı 1 puan geriden takip ediyor.

(Fanatik)

