SPOR

Porto'da Brahimi sahalardan 1 ay uzak kalacak

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.09.2018 09:31 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto'ya Brahimi'den kötü haber! Cezayirli yıldız, sakatlığı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Porto'da Brahimi sahalardan 1 ay uzak kalacak

Porto’nun Portekiz Ligi’nde Vitoria Setubal’i deplasmanda 2-0 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Yacine Brahimi, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.

Takımın en önemli isimlerinden biri olan Cezayirli yıldızın, 1 ay boyunca takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Aslan’ın eski sol beki Telles ile Kartal’ın eski golcüsü Aboubakar ise kadroda olacak.

Lige iyi bir başlangıç yapan Porto, 5 haftada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 12 puan topladı, Benfica ile Braga’yı 1 puan geriden takip ediyor.

(Fanatik)

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
Endonezya Birinci Futbol Ligi, taraftarın öldürülmesinin ardından askıya alındı!Endonezya Birinci Futbol Ligi, taraftarın öldürülmesinin ardından askıya alındı!
Dinamo Zagreb Hırvatistan Kupası'nda üst tura yükseldiDinamo Zagreb Hırvatistan Kupası'nda üst tura yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
porto yacine brahimi

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan

Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Roma 4 - 0 Frosinone (İtalya Serie A)

Roma 4 - 0 Frosinone (İtalya Serie A)

27 yaşında futbolu bırakan Ryan Mason; kafasında 14 metal plaka, 28 vida ve 45 zımba olduğunu açıkladı!

27 yaşında futbolu bırakan Ryan Mason; kafasında 14 metal plaka, 28 vida ve 45 zımba olduğunu açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cüneyt Çakır'ın yönettiği Al Ittihad - Al Wehda maçında Emre Çolak bir gol kaydetti!

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Al Ittihad - Al Wehda maçında Emre Çolak bir gol kaydetti!

Porto'da Brahimi sahalardan 1 ay uzak kalacak

Porto'da Brahimi sahalardan 1 ay uzak kalacak

Endonezya Birinci Futbol Ligi, taraftarın öldürülmesinin ardından askıya alındı!

Endonezya Birinci Futbol Ligi, taraftarın öldürülmesinin ardından askıya alındı!

Dinamo Zagreb Hırvatistan Kupası'nda üst tura yükseldi

Dinamo Zagreb Hırvatistan Kupası'nda üst tura yükseldi

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

FIFA Yılın Oyuncusu Ödülü'nü Luka Modric kazandı!

FIFA Yılın Oyuncusu Ödülü'nü Luka Modric kazandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.