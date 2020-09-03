Porto, Galatasaray'dan Falcao'ya talip oldu

Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro kazanan Radamel Falcao'ya ise sürpriz bir talip çıktı. Ze Luiz ve Vincent Aboubakar ile yollarını ayırma kararı alan Porto, yeni transfer Mehdi Taremi ve kadrosundaki Tiquinho Soares'i desteklemek için Radamel Falco'yu kadrosuna katmak istiyor.
Porto'da efsane olan ve büyük başarılara imza atan Falcao'yu yeniden takıma döndürmek isteyen Portekiz temsilcisi, Kolombiyalı futbolcu için transfer stratejisini belirledi. Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan Falcao'yu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Porto, 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi planlamıyor.
Galatasaray'dan bonuslarla beraber yaklaşık 6 milyon Euro -maaş alan (Net maaş: 5 milyon euro) ve sarı-kırmızılı yönetimin maaş indirim talebine de şu ana kadar olumlu bir geri dönüş sağlamayan Falcao için son kararı Fatih Terim verecek.
Falcao'nun 5 milyon Euro'luk net sözleşmesinde çıkmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'i son kararı sonrasında Porto'nun talebine cevap verecek. Radamel Falcao, Galatasaray'da geçtiğimiz sezon toplam 24 maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Galatasaray Kulübü Falcao'nun maaşında 2 aylık bir gecikme yapması halinde, oyuncu otomatikman sözleşmesini feshetme hakkına sahip.
(SPORX)
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