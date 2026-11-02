Porto - Napoli Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Porto Çarşamba 23:00 Napoli

Porto, Napoli'yi ağırlıyor; bu karşılaşmanın önemi her iki takım için de büyük.

Porto, 4 Kasım 2026 tarihinde Napoli ile Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor. Estadio do Dragao'daki bu karşılaşma büyük bir heyecana sahne olacak.

Lig Durumu Napoli 8. İtalya Serie A Ligi O 10 G 4 B 2 M 4 P 14 17 Attığı Gol 13 Yediği Gol +4 Averaj Gol Durumu (Toplam) Napoli 17 / 13 İç Saha / Deplasman Performansı N Napoli Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 2 / 1 / 3 Gol 9 – 8

Porto (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 6 gol yedi. (Portekiz Süper Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 3 gol yedi.

Napoli (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 7 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 14 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Porto tüm kulvarlar Porto 4-0 Estoril Portekiz Süper Ligi G

Porto 1-0 Academico de Viseu Portekiz Lig Kupası G

Gil Vicente 0-1 Porto Portekiz Süper Ligi G

Porto 0-1 PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi M

Real Betis 3-2 Porto Şampiyonlar Ligi M Napoli M G B M G tüm kulvarlar Juventus 2-0 Napoli İtalya Serie A Ligi M

Monza 1-4 Napoli İtalya Serie A Ligi G

Napoli 3-3 Roma İtalya Serie A Ligi B

Napoli 4-3 Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi G

Venezia 1-0 Napoli İtalya Serie A Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Porto, son 5 maçında Portekiz Süper Ligi'nde 5 galibiyet alarak formda görünüyor. Ancak, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçlarında 3'te 0 yaparak mücadelelerinde sıkıntı yaşadılar.

Eksik Oyuncular Porto 10 eksik Samu Aghehowa Zaidu Sanusi Nehuen Perez Seko Fofana Chris Smalling Vasco Sousa Dominik Prpic William Oskar Pietuszewski Gabriel Mec Napoli 10 eksik Alisson Santos Costantino Favasuli Benoit Badiashile Alessandro Buongiorno David Neres Leonardo Spinazzola Stanislav Lobotka Vanja Milinkovic-Savic Mathias Olivera Rasmus Hojlund

Porto kadrosunda Samu Aghehowa (Sakat - Diz Sakatlığı), Zaidu Sanusi (Sakat - Adale Problemi), Nehuen Perez (Sakat - Adale Problemi), Seko Fofana (Sakat - Adale Problemi), Chris Smalling (Sakat), Vasco Sousa (Sakat - Bacağından Sakat), Dominik Prpic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), William (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Oskar Pietuszewski (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Gabriel Mec (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Napoli kadrosunda Alisson Santos (Sakat - Adale Problemi), Costantino Favasuli (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Benoit Badiashile (Sakat - Kas Sakatlığı), Alessandro Buongiorno (Sakat - Diz Sakatlığı), David Neres (Sakat - Adale Problemi), Leonardo Spinazzola (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Stanislav Lobotka (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Vanja Milinkovic-Savic (Sakat - Kas Sakatlığı), Mathias Olivera (Şüpheli) ve Rasmus Hojlund (Sakat - Hasta) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Kevin De Bruyne Napoli 4 Gol 1 Asist Matteo Politano Napoli 2 Gol 3 Asist Rasmus Hojlund Napoli 3 Gol 0 Asist Noa Lang Napoli 1 Gol 1 Asist

Napoli kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Kevin De Bruyne, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Matteo Politano.