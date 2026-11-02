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Porto - Napoli Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Porto, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir sınav vermeye hazırlanıyor. Napoli ise hem eksikleri hem de son form durumuyla dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Porto - Napoli Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Porto
Çarşamba 23:00
04.11.2026
Napoli
Stadyum: Estadio do Dragao Yayın: tabii Spor

Porto, Napoli'yi ağırlıyor; bu karşılaşmanın önemi her iki takım için de büyük.

Porto, 4 Kasım 2026 tarihinde Napoli ile Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor. Estadio do Dragao'daki bu karşılaşma büyük bir heyecana sahne olacak.

Lig Durumu

Napoli

8. İtalya Serie A Ligi
O
10
G
4
B
2
M
4
P
14
17
Attığı Gol
13
Yediği Gol
+4
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Napoli 17 / 13

İç Saha / Deplasman Performansı

Napoli Deplasman
Oynanan Maç
6
G / B / M
2 / 1 / 3
Gol
9 – 8

Porto (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 6 gol yedi. (Portekiz Süper Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 3 gol yedi.

Napoli (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 7 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 14 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Porto

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Porto 4-0 Estoril Portekiz Süper Ligi G
  • 28.10.2026 Porto 1-0 Academico de Viseu Portekiz Lig Kupası G
  • 24.10.2026 Gil Vicente 0-1 Porto Portekiz Süper Ligi G
  • 20.10.2026 Porto 0-1 PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi M
  • 14.10.2026 Real Betis 3-2 Porto Şampiyonlar Ligi M
Napoli M G B M G

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Juventus 2-0 Napoli İtalya Serie A Ligi M
  • 28.10.2026 Monza 1-4 Napoli İtalya Serie A Ligi G
  • 24.10.2026 Napoli 3-3 Roma İtalya Serie A Ligi B
  • 20.10.2026 Napoli 4-3 Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 Venezia 1-0 Napoli İtalya Serie A Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Porto, son 5 maçında Portekiz Süper Ligi'nde 5 galibiyet alarak formda görünüyor. Ancak, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçlarında 3'te 0 yaparak mücadelelerinde sıkıntı yaşadılar.

Eksik Oyuncular

Porto

10 eksik
Samu Aghehowa Sakat Diz Sakatlığı
Zaidu Sanusi Sakat Adale Problemi
Nehuen Perez Sakat Adale Problemi
Seko Fofana Sakat Adale Problemi
Chris Smalling Sakat
Vasco Sousa Sakat Bacağından Sakat
Dominik Prpic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
William Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Oskar Pietuszewski Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Gabriel Mec Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Napoli

10 eksik
Alisson Santos Sakat Adale Problemi
Costantino Favasuli Sakat Uyluk Sakatlığı
Benoit Badiashile Sakat Kas Sakatlığı
Alessandro Buongiorno Sakat Diz Sakatlığı
David Neres Sakat Adale Problemi
Leonardo Spinazzola Sakat Uyluk Sakatlığı
Stanislav Lobotka Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Vanja Milinkovic-Savic Sakat Kas Sakatlığı
Mathias Olivera Şüpheli
Rasmus Hojlund Sakat Hasta

Porto kadrosunda Samu Aghehowa (Sakat - Diz Sakatlığı), Zaidu Sanusi (Sakat - Adale Problemi), Nehuen Perez (Sakat - Adale Problemi), Seko Fofana (Sakat - Adale Problemi), Chris Smalling (Sakat), Vasco Sousa (Sakat - Bacağından Sakat), Dominik Prpic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), William (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Oskar Pietuszewski (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Gabriel Mec (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Napoli kadrosunda Alisson Santos (Sakat - Adale Problemi), Costantino Favasuli (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Benoit Badiashile (Sakat - Kas Sakatlığı), Alessandro Buongiorno (Sakat - Diz Sakatlığı), David Neres (Sakat - Adale Problemi), Leonardo Spinazzola (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Stanislav Lobotka (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Vanja Milinkovic-Savic (Sakat - Kas Sakatlığı), Mathias Olivera (Şüpheli) ve Rasmus Hojlund (Sakat - Hasta) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Napoli 4 Gol 1 Asist
Matteo Politano Matteo Politano Napoli 2 Gol 3 Asist
Rasmus Hojlund Rasmus Hojlund Napoli 3 Gol 0 Asist
Noa Lang Noa Lang Napoli 1 Gol 1 Asist

Napoli kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Kevin De Bruyne, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Matteo Politano.

Sıkça Sorulan Sorular
Porto - Napoli maçı ne zaman?

4 Kasım 2026 tarihinde oynanacak.

Porto - Napoli maçı saat kaçta?

Maç 23:00'te başlayacak.

Porto - Napoli maçı hangi kanalda?

Maç tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Porto - Napoli maçında hangi oyuncular eksik?

Porto'da Samu Aghehowa, Zaidu Sanusi, Nehuen Perez, Seko Fofana, Chris Smalling, Vasco Sousa, William, Oskar Pietuszewski ve Dominic Prpic; Napoli'de ise Alisson Santos, Costantino Favasuli, Benoit Badiashile, Alessandro Buongiorno, David Neres, Leonardo Spinazzola, Stanislav Lobotka, Vanja Milinkovic-Savic ve Rasmus Hojlund eksik.

Porto ve Napoli'nin ligde kaç puanı var?

Napoli, 10 maçta 14 puana sahip.

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Anahtar Kelimeler:
FC Porto napoli
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