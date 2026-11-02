Porto - Napoli Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Porto, Napoli'yi ağırlıyor; bu karşılaşmanın önemi her iki takım için de büyük.
Porto, 4 Kasım 2026 tarihinde Napoli ile Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor. Estadio do Dragao'daki bu karşılaşma büyük bir heyecana sahne olacak.
Porto (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 6 gol yedi. (Portekiz Süper Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 3 gol yedi.
Napoli (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 7 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 14 puanla 8. sırada.
Porto, son 5 maçında Portekiz Süper Ligi'nde 5 galibiyet alarak formda görünüyor. Ancak, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçlarında 3'te 0 yaparak mücadelelerinde sıkıntı yaşadılar.
Porto kadrosunda Samu Aghehowa (Sakat - Diz Sakatlığı), Zaidu Sanusi (Sakat - Adale Problemi), Nehuen Perez (Sakat - Adale Problemi), Seko Fofana (Sakat - Adale Problemi), Chris Smalling (Sakat), Vasco Sousa (Sakat - Bacağından Sakat), Dominik Prpic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), William (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Oskar Pietuszewski (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Gabriel Mec (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Napoli kadrosunda Alisson Santos (Sakat - Adale Problemi), Costantino Favasuli (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Benoit Badiashile (Sakat - Kas Sakatlığı), Alessandro Buongiorno (Sakat - Diz Sakatlığı), David Neres (Sakat - Adale Problemi), Leonardo Spinazzola (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Stanislav Lobotka (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Vanja Milinkovic-Savic (Sakat - Kas Sakatlığı), Mathias Olivera (Şüpheli) ve Rasmus Hojlund (Sakat - Hasta) yer almıyor.
Napoli kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Kevin De Bruyne, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Matteo Politano.
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