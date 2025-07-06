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Porto’nun yeni teknik direktörü Francesco Farioli oldu

Portekiz ekibi Porto, teknik direktör Francesco Farioli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Porto’nun yeni teknik direktörü Francesco Farioli oldu
Emre Şen

Porto’nun yeni teknik direktörü belli oldu. 2024-2025 sezonunu Arjantinli Martin Anselmi ile tamamlayan mavi-beyazlılar, sezon sonu itibarıyla yollarını ayırdı. Portekiz temsilcisinde, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi.

Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük ile 2020-2021 sezonunda başlayan 36 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig’de Corendon Alanyaspor’u da çalıştırdı. İtalyan teknik direktör, Nice ve son olarak Hollanda ekibi Ajax’ı çalıştırdı.

Porto, Francesco Farioli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Francesco Farioli porto
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