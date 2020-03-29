Porto'nun yıldızı Ze Luis, karantina günlerinde eşiyle birlikte eğleniyor.

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Yeşil Burun Adaları doğumlu golcü oyuncu Ze Luis, koronavirüs salgını nedeniyle evinde vakit geçiriyor. 29 yaşındaki oyuncu vaktinin çoğunu playstation oynayarak geçiriyor. Bu durumdan oldukça sıkılan sevgilisi Alesenka Lesenka ise ilginç bir yola başvurdu.
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Zé Luís aderiu ao Flip The Switch Challenge ????♂️???? pic.twitter.com/P4BJ8citWr— B24 (@B24PT) March 28, 2020
KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER
Porto'nun yıldızı Ze Luis, eşiyle birlikte kamera karşısına geçerek dans etti. Bir süre sonra birbirleriyle kıyafetlerini değiştiren çiftin videosu eğlenceli anlara konu oldu.
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