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  4. Porto'nun yıldızı Ze Luis, karantina günlerinde eşiyle birlikte eğleniyor

Porto'nun yıldızı Ze Luis, karantina günlerinde eşiyle birlikte eğleniyor

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.03.2020 18:41 | Son Güncelleme

Porto'nun yıldızı Ze Luis, karantina günlerinde eşiyle birlikte eğleniyor.

Porto'nun yıldızı Ze Luis, karantina günlerinde eşiyle birlikte eğleniyor

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Yeşil Burun Adaları doğumlu golcü oyuncu Ze Luis, koronavirüs salgını nedeniyle evinde vakit geçiriyor. 29 yaşındaki oyuncu vaktinin çoğunu playstation oynayarak geçiriyor. Bu durumdan oldukça sıkılan sevgilisi Alesenka Lesenka ise ilginç bir yola başvurdu.

İŞTE O VİDEO

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Porto'nun yıldızı Ze Luis, eşiyle birlikte kamera karşısına geçerek dans etti. Bir süre sonra birbirleriyle kıyafetlerini değiştiren çiftin videosu eğlenceli anlara konu oldu.


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