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G.Saray'ın yıldızına büyük şok!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.10.2018 22:59 | Son Güncelleme

Maicon'a büyük şok... Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, deplasmanda oynanan Porto maçında eski takımının taraftarları tarafından top ayağına her geldiğinde ıslıklandı.

G.Saray'ın yıldızına büyük şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada Portekizli taraftarların tepkisi dikkat çekti.

Daha önce 7 yıl Porto forması giyen Maicon, Portekiz temsilcisinin taraftarlarınca ıslıklandı. Maicon'un top ayağına gelince ıslıklı protestolar yükseldi.

Maicon, Galatasaray'a transfer olduğu Sao Paulo'dan önce Porto forması giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Porto-Galatasaray maicon

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