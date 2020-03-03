SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Portsmouth 0-2 Arsenal (Maç Sonucu)

Portsmouth 0-2 Arsenal (Maç Sonucu)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.03.2020 06:53 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi'nde kabus gibi bir sezon geçiren, UEFA Avrupa Ligi'ne de son 32 turunda veda eden Arsenal, Federasyon Kupası'nda (FA Cup) ise yoluna tam gaz devam ediyor. Topçular, kupanın 5. turunda konuk olduğu 2. Lig ekibi Portsmouth'u 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Arsenal'e turu getiren golleri Sokratis ile Nketiah kaydetti.

Portsmouth 0-2 Arsenal (Maç Sonucu)

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. turunda Portsmouth ile Arsenal, Fration Park'ta karşı karşıya geldi.

Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne erken havlu atan Arsenal, kupada konuk olduğu 2. Lig ekibini 2-0 mağlup edip çeyrek finale yükseldi.

Yedek ve genç ağırlıklı bir kadroyla maça çıkan Londra ekibi, 45+4'te Sokratis ile 51'de Eddie Nketiah'ın golleriyle zafere uzandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden görüntü! Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar Şoke eden görüntü! Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar
14. finalinde 13. kupasını aldı14. finalinde 13. kupasını aldı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere premier ligi UEFA Avrupa Ligi arsenal Portsmouth

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Süper Lig'de zirve Başakşehir'in

Süper Lig'de zirve Başakşehir'in

İşte Hikmet Karaman'ın yeni takımı

İşte Hikmet Karaman'ın yeni takımı

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Demba Ba gönülleri fethetti!

Demba Ba gönülleri fethetti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ünlü futbolcu sevgilisini terk etti!

Ünlü futbolcu sevgilisini terk etti!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Liverpool'un şampiyonluk primi belli oldu

Liverpool'un şampiyonluk primi belli oldu

Mesut Özil'e ölüm tehdidi!

Mesut Özil'e ölüm tehdidi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Portsmouth 0-2 Arsenal (Maç Sonucu)

Arsenal kupada turladı

Watford'da Deulofeu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Pep Guardiola, 14. finalinde 13. kupasını aldı

14. finalinde 13. kupasını aldı

Liverpool'un ligde 44 maç sonra bileği büküldü

Liverpool 44 maç sonra yenildi

Watford - Liverpool maç özeti: 3-0

Liverpool bu sezon ilk kez yenildi!

Bournemouth Chelsea maç özeti: 2-2

ÖZET | Chelsea 1 puanı son dakikada kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.