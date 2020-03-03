Portsmouth 0-2 Arsenal (Maç Sonucu)

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. turunda Portsmouth ile Arsenal, Fration Park'ta karşı karşıya geldi.

Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne erken havlu atan Arsenal, kupada konuk olduğu 2. Lig ekibini 2-0 mağlup edip çeyrek finale yükseldi.

Yedek ve genç ağırlıklı bir kadroyla maça çıkan Londra ekibi, 45+4'te Sokratis ile 51'de Eddie Nketiah'ın golleriyle zafere uzandı.

