Posbıyık, 100. yıl e-sempozyumu katılımcılarına teşekkür etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli’nin düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yılında Belediye tarafından düzenlenen e-sempozyum katılımcılarına teşekkür etti.

Musa’nın Yeri’nde düzenlenen teşekkür yemeğine Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar ve eşi Şahnur Uyar, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık, oğlu Tuğberk Posbıyık, TSO Başkanı Arslan Keleş, 100. Yıl e-Sempozyum Danışma Kurulu üyeleri, yerel tarihçi, araştırmacı, yazar, gazeteci ve iş insanları katıldı.

Başkan Posbıyık, e-sempozyuma görüşleri ve çalışmalarıyla destek olanlara teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti, 100. Yıl marşının söz yazarı ve bestecisi Suat Aykan’a seramik sanatçısı Aysun Yıldırım’ın hazırladığı özel plaketi sundu. Posbıyık, e-sempozyumda tebliğleri yayınlanan ve pandemi koşulları nedeniyle şehir dışından gelemeyen katılımcılara ayrıca teşekkür belgelerini ulaştıracaklarını söyledi.

“Kemal Anadol’a teşekkür ediyorum”

Başkan Posbıyık, yaptığı konuşmada Zonguldak ve İzmir eski milletvekili Kemal Anadol’a sempozyumun düzenlenmesindeki katkıları için özellikle teşekkür etti. Posbıyık, şunları söyledi: “Bundan evvelki Belediye Başkanlığım döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, grup başkan vekili Sayın Kemal Anadol, sürekli bana baskı yapıyor idi. Ereğli ile biliyorsunuz ilişkisi var. Bir sempozyum yapalım, Ereğli’yi anlatan tarihi bilgiler elimizde yok, bu sempozyumda bilgileri alalım ve bir kitap hazırlayıp gelecek kuşaklara bırakalım diyordu. Geçmiş dönemlerde bunu gerçekleştiremedik. Bu sefer Belediye Başkanlığına adaylığımı koyduğumda beni İzmir’den aradı, ‘Başkan seni çok seviyorum. Sempozyumu bu sefer yapalım. Şu andan itibaren senin ücretsiz olarak Kültür danışmanıyım’ dedi. Bu sözleriyle 100. Yılında bu çalışmalara başladık, inanılmaz bir katılım oldu Ereğli’deki aydınlar tarafından. Bu çalışmayı canlı yapmak en büyük arzumuzdu. Eski asker kıyafetleriyle erler gelecekti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden mehteran takımı gelecekti. Çok canlı bir performans sergileyecektik. Pandemi koşulları nedeniyle bu nasip olmadı ama online sistemiyle yaptık. Hep birlikte, Kdz. Ereğli’nin kurtuluşunun 100. Yılına yakışır muhteşem bir e-sempozyum gerçekleştirdik. Değerli katkılarınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Sempozyuma tebliğ sunan, görüşlerini paylaşan tüm katılımcılara, fikriyle, çalışmalarıyla katkı sunan Danışma Kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlamalar sürecinde bestesi ve sözleri kendisine ait bir marş hazırlayarak Ereğli halkına armağan eden, Ereğli’ye müzik ve müzik eğitimi konusunda imza atmış, değerli dostum Suat Aykan’a, bu sürecin bir parçası olan kıymetli eşi Gülay Aykan’a, bu güzel marşın kayıt ve düzenlemesini yapan Okan Aykan’a, etkili yorumlarıyla bu marşın bütün Ereğli’nin gönlünde taht kurmasını sağlayan Özgü Akşit, Devrim Evişen ve gitarıyla marşa hayat veren Sait Ünal’a yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu marş, 100 yılın coşkusunu ve anlamını unutulmaz kılacak. Suat bey dün bir yakınını kaybetti. Kendisine başsağlığı diliyorum. Bu zor gününde aramıza katıldığı için ayrıca minnettarız.”